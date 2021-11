Las farmacéuticas analizan la respuesta de sus vacunas ante ómicron

La farmacéutica estadounidense Moderna, creadora de una de las vacunas más usadas contra la covid-19, situó este domingo el hipotético desarrollo de una nueva inyección adaptada a la variante ómicron para principios de 2022.

"Si tenemos que crear una vacuna completamente nueva, eso será a principios de 2022", aseguró en una entrevista en la cadena BBC el jefe médico de Moderna, Paul Burton.

Burton también apuntó en el programa de Andrew Marr en la televisión británica que la farmacéutica tiene a cientos de personas trabajando en esta nueva cepa desde el jueves y explicó que en las próximas semanas prevén haber podido determinar la efectividad de la vacuna ya existente contra ómicron.

"If we have to make a brand new vaccine, that's going to be early 2022" in terms of when it's available, says Paul Burton, Chief Medical Officer of Moderna



