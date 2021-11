'La rueda del tiempo', la serie de Prime Video que quiere destronar a 'Juego de tronos'

Catorce libros componen la saga ‘La rueda del tiempo’, escrita por Robert Jordan, y que lo han convertido en uno de los autores de fantasía contemporáneo más famoso y querido del panorama literario.

Ahora, Amazon Prime Video nos trae su adaptación, que se estrena el próximo 19 de noviembre en su plataforma.

La serie, para mayores de 16 años y que ya ha confirmado una segunda temporada sin haberse estrenado aún la primera, está ambientada en un mundo épico en el que existe la magia y solo algunas mujeres pueden acceder a ella.

La historia de ‘La rueda del tiempo’, ‘The Wheel of Time’ en su versión original, se centra en Molraine, miembro de una organización femenina, ‘Aes Sedai’, quien embarca un peligroso viaje por todo el mundo junto a cinco jóvenes.

Sin embargo, uno de ellos ha sido profetizado como “el dragón renacido” con una misión: salvar o destruir el mundo.

Los tres primeros episodios estarán disponibles en Prime Video el próximo 19 de noviembre.

Sin embargo, la plataforma de streaming estrenará semanalmente, hasta el 24 de diciembre, un capítulo de forma semanal.

‘La rueda del tiempo’ es, sin duda, uno de los proyectos audiovisuales en el que Amazon Prime Video ha puesto toda la carne en el asador en esta temporada.

La compañía estadounidense de vídeo bajo demanda ha invertido 10 millones de euros por episodio (hay ocho capítulos) para la producción de esta serie, como ha asegurado el propio showrunner de la saga, Rafe Judkins.

“Trato de ceñirme al texto y al corazón de los libros y llevar eso a la pantalla. Si puedo hacer esto con éxito, la historia y los personajes se venderán solos”, ha asegurado el productor, quien también se ha encargado de otros espacios como ‘Agentes de S.H.I.E.L.D.’ o ‘Hemlock Grove’.

Además, esta producción contará con participación española: el actor Álvaro Morte, El Profesor en ‘La casa de papel’, se pondrá en la piel de Logain Ablar, un hechicero sumamente poderoso.

Un papel en el que veremos al intérprete, también conocido por otras series como ‘El Príncipe’ o ‘Amar es para siempre’, en una faceta totalmente diferente.

Rosamund Pike is Moiraine Damodred in The Wheel of Time, an upcoming series based on the best-selling fantasy novels. pic.twitter.com/LHO9FH6X3L