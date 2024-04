Reconstrucción mamaria tras un cáncer: mejoran las esperas, pero faltan cirujanos plásticos en los hospitales

La asistencia de reconstrucción mamaria tras un cáncer en la sanidad pública española ha mejorado en la última década si se habla de esperas. Lo dice el doctor Joan Fontdevila, cirujano plástico y vicepresidente de Cirugía Reconstructiva y Salud de la Sociedad Española de Cirugía Plástica, Reparadora y Estética (SECPRE). Sin embargo, admite a EL PERIÓDICO DE ESPAÑA, todavía queda "mucho por hacer" en cuanto al tipo de reconstrucción, sobre todo a lo que denominan 'inmediata', que se inicia en el mismo momento que se realiza la extirpación del cáncer. "Se pueden mejorar los circuitos incorporando más recursos de cirujanos plásticos en el sistema sanitario", asegura.

Con datos del informe 'Las cifras del cáncer en España 2024', de la Sociedad Española de Oncología Médica (SEOM), este año se diagnosticarán en nuestro país 36.395 nuevos casos de mama. La reconstrucción mamaria tras una mastectomía (la extirpación de uno o dos senos) está incluida en el catálogo de prestaciones de la sanidad pública en todas las comunidades autónomas.

Derivación de pacientes

Con información de la Asociación Española contra el Cáncer (AECC), si un hospital no dispone de un equipo multidisciplinar para tratar el cáncer de mama que incluya un cirujano plástico, deberá derivar a la paciente a otro centro que sí incluya esta posibilidad. La cirugía de la mama contralateral y la reconstrucción del complejo areola-pezón también están incluidas en el catálogo de prestaciones.

La reconstrucción puede ser inmediata o diferida, en función de si se realiza en el mismo tiempo quirúrgico que la extirpación de la mama o en una segunda intervención. De ser posible, reseña esta entidad, debe priorizarse la inmediata porque minimiza las secuelas psicológicas de la mastectomía. Esta técnica permite al cirujano que extirpa la mama conservar prácticamente toda la piel (excepto la areola y el pezón), y obtener una mama reconstruida con un resultado estético muy superior a la reconstrucción diferida.

Recomendaciones de los expertos para aliviar los efectos de la quimioterapia / EPE

La inmediata no interfiere ni retrasa la administración del tratamiento (quimioterapia o radioterapia). Está indicada en todos los casos en los que la paciente lo desee y exista un cirujano plástico entrenado en el procedimiento. En la reconstrucción diferida, que se lleva a cabo un tiempo después de haberse realizado la mastectomía, los resultados estéticos suelen ser inferiores.

Una enfermedad preferente

Como el cáncer es una enfermedad preferente, no deberían existir listas de espera para esas intervenciones, señala la AECC, pero, durante los últimos años, han sido muchas las pacientes que han alzado la voz para criticar largas demoras antes de la reconstrucción. Sin datos concretos sobre esos tiempos de espera, cuando se le consulta a asociaciones como la Federación Española de Cáncer de Mama (FECMA) que dice no disponer de esa información.

Si se le pregunta al doctor Joan Fontdevila si existe equidad en la reconstrucción mamaria en España en la sanidad pública, responde que en la última década han observado "una mejora en la asistencia en lo que se refiere al acceso a esta prestación. Somos conocedores de ello a través de nuestros eventos de cursos y congresos, en los que nos reunimos los profesionales de la cirugía plástica".

Zonas rurales

Han constatado, añade, que ahora se llega a "territorios donde antes no se proporcionaba una atención reglada de estas pacientes, ya sea a través de profesionales que trabajan en centros hospitalarios de la zona o ya sea a través del direccionamiento de las pacientes a centros de referencia en su región". A pesar de ello, reconoce "todavía queda mucho por hacer por lo que respecta al tipo de reconstrucción mamaria, sobre todo a lo que denominamos 'reconstrucción inmediata', la que comienza en el mismo momento que se realiza la extirpación del cáncer".

En este caso, señala el cirujano plástico, sí ven que las pacientes que residen en zonas alejadas de las grandes ciudades con grandes hospitales, "no tienen un fácil acceso a esta prestación y tienen que iniciar la reconstrucción pasados meses o años del tratamiento del cáncer".

Una sanitaria con una paciente con cáncer de mama en un ensayo clínico. / Elisenda Pons

La tendencia actual es realizar la "reconstrucción inmediata", añade, lo que facilita que las pacientes "no queden en una 'bolsa' sin día determinado porque la cirugía del cáncer tiene unos tiempos muy concretos. Lo que puede después demorarse son las cirugías que no tienen un tiempo marcado, como las de retoques de estas reconstrucciones, pues habitualmente con una sola intervención no es suficiente para completar el proceso", apunta el médico. Un ejemplo, sería la reconstrucción de la areola y el pezón, que "según la capacidad de respuesta de cada centro, pueden demorarse meses o años".

Meses o años

¿Qué pide la SECPRE?. La sociedad científica, señala su representante, cree que se "pueden mejorar los circuitos de reconstrucción mamaria incorporando más recursos de cirujanos plásticos en el sistema sanitario", ya sea dotando más centros con servicios de Cirugía Plástica, con suficiente número de profesionales y con tecnología para atender a las pacientes según los máximos estándares actuales, "o facilitando el acceso a hospitales con estos recursos y potenciándolos".

Les preocupa, finaliza el doctor Fontdevila, "que se recurra a veces a otros médicos que no son cirujanos plásticos para que realicen algún tipo de intervención reconstructiva, que puede no ser la más adecuada dado que la formación de estos otros profesionales no es la específica para este fin. Esto puede llevar a que la calidad de la reconstrucción no sea la adecuada o que la paciente requiera ser reevaluada e intervenida de nuevo posteriormente".