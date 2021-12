Colegios o centros de salud: la comunidades aceleran para vacunar a los niños

La recomendación es que se comience con los niños con enfermedades o dependientes y, luego, se inocule de mayores a pequeños y así lo harán en la mayoría de autonomías.

Desde algunas comunidades, médicos y enfermeras -a las que tocará ir a los centros escolares a administrar esas dosis en los colegios- muestran su desconcierto porque no tienen información de cómo se organizará la campaña.

Nervios y prisas entre las comunidades ante otro hito histórico en la campaña de vacunación frente al coronavirus en España: la aprobación por parte de la Comisión de Salud Pública, de la inoculación de los menores entre 5 y 11 años. Colegios -en Extremadura, La Rioja, Comunidad Valenciana o Castilla-La Mancha-; hospitales -en Madrid- y centros de salud, o vacunódromos, serán los escenarios para pinchar la primera dosis -la segunda será a las ocho semanas- a los menores. La recomendación es que se comience con los niños con enfermedades o dependientes y, luego, se inocule de mayores a pequeños. Desde algunas comunidades, médicos y enfermeras -a las que tocará ir a los coles a administrar esas dosis- muestran a EL PERIÓDICO DE ESPAÑA su desconcierto porque, aseguran, no tienen información alguna de cómo se organizará una campaña que está a punto de arrancar. "No sabemos aún cómo lo van a hacer, pero, antes de Navidad, imposible por el volumen de niños. Además están los de 60 años, así que se juntará todo", se quejan desde Murcia.

El Ministerio de Sanidad, consultado por este diario, ya ha indicado que, una vez aprobada la vacunación en menores, corresponde a las comunidades autónomas la intendencia de organizar los dispositivos. Y en ello están las diferentes autonomías en una carrera contrarreloj: hay que vacunar a 3,3 millones de niños entre 5 y 11 años y arrancar la campaña el próximo 15 de diciembre (las dosis comienzan a llegar el lunes 13). Como recomendación general, precisan desde Sanidad, está que se comience primero por menores inmunodeprimidos -o con otras patologías- y que, por edad, el orden sea descendiente: de mayores (11) a menores (5). Pero, insisten, son las regiones quienes deben determinarlo.

Acelerón en los preparativos

Aunque la luz verde a la vacuna pediátrica estaba prevista desde hace días, este diario ha venido contando que, a la mayoría de las comunidades -todavía volcadas en administración de terceras dosis a mayores de 60 y personal sociosanitario- la nueva campaña se les ha echado casi encima, en medio de un largo puente y en vísperas de Navidad, con los niños a punto de comenzar sus vacaciones escolares.

Y lo que es peor, con España en riesgo alto de contagios. Sanidad ha registrado este jueves, con datos aportados por las comunidades autónomas, 26.412 nuevos casos de coronavirus desde el martes, de los que 6.808 han sido diagnosticados en las últimas 24 horas, frente a los 4.827 registrados el martes, lo que eleva a 5.273.178 la cifra total de personas contagiadas de covid-19 desde el inicio de la pandemia. La incidencia media actual en los últimos 14 día sigue aumentando, situándose ya en riesgo alto, al registrarse 305,57 casos por cada 100.000 habitantes, en comparación con los 290,10 notificados el martes por el departamento dirigido por Carolina Darias.

Las consejerías perfilan los dispositivos

Por tanto, ha sido este jueves cuando las consejerías de Sanidad de varias regiones han dado, por fin, detalles de cómo será ese operativo que han tenido que preparar a toda velocidad, sin casi margen de tiempo. La mayoría han optado por las citas programadas. A partir de ahí, las hay que, como La Rioja, Extremadura, Comunidad Valenciana o Castilla-La Mancha, vacunarán en los propios colegios y para eso trabajan en estos días de forma conjunta con las Consejerías de Educación.

Eso sí, las enfermeras, que es a quienes tocará desplazarse a los centros educativos para inocular a los menores, admiten, no tener información alguna al respecto. Así lo indican a este diario desde el Sindicato de Enfermería SATSE en Extremadura o Castilla-La Mancha. "Como no nos han informado sobre el dispositivo que se va a montar, pues no es posible adelantar como se va a desarrollar", apuntan desde esta última comunidad.

El modelo más extendido parece que será el de los puntos de vacunación fijos o vacunódromos, un escenario que contemplan Navarra, Murcia, Galicia, Baleares, Castilla y León, Canarias o Ceuta. En algunos casos, combinando diferentes espacios. Andalucía, Aragón, Asturias y Cantabria apuestan por los centros de salud, mientras Madrid ha decidido vacunar a los pequeños en los hospitales públicos con servicios pediátricos.

Vacunar en zonas rurales

En la mayoría de las comunidades la vacunación arranca el día 15. En el caso de Navarra en zonas rurales y el jueves 16, de forma ya más masiva, en el punto de vacunación de El Seminario, aunque se combinarán diferentes puntos y espacios de dependiendo de la realidad de cada zona de salud, indican desde el Departamento de Salud. La citación se realizará preferentemente a través del envío de SMS, y primero se citará a la población de 5 a 11 años de riesgo, y se continuará por cohortes de edad, de mayor a menor. En la misma línea se pronuncian desde otras comunidades.

La primera fase en Comunidad Valenciana comenzará en los colegios de educación especial y con los menores inmunodeprimidos.

En la Comunidad Valenciana -donde el próximo lunes 13 se recibirán 150.000 dosis- la consellera de Sanidad Universal y Salud Pública, Ana Barceló, anunciaba este jueves que el proceso comenzará el miércoles 15 en los centros educativos. Será por las mañanas, en horario lectivo, y comenzará en una primera fase por los colegios de educación especial y con los menores inmunodeprimidos. Posteriormente, seguirá un orden de edad y se vacunará a los menores de 11, 10 y 9 años. Después se seguirá descendiendo en grupos de edad hasta completar la vacunación de la totalidad de los 330.000 niños y niñas de la región.

Puntos de vacunación

En Cataluña -que recibirá el lunes una primera remesa de vacunas con 234.000 dosis- la secretaria de Salud Pública, Carmen Cabezas, ha explicado este jueves que la estrategia que se seguirá para inmunizar a un grupo de población de unos 550.000 niños de entre 5 y 11 años tendrá lugar, principalmente, en los puntos de vacunación poblacionales, que podrán ser complementados con otros espacios o centros de Atención Primaria con líneas pediátricas, según las características de cada zona. Así, se sigue la fórmula usada con la inmunización iniciada en agosto con los adolescentes de entre 12 y 15 años. Los niños que se vacunen sin estar acompañados de sus madres y padres –por ejemplo, por abuelas y abuelos- podrán hacerlo si presentan un documento de consentimiento informado.

En Madrid, el Consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, explicaba este jueves que la comunidad espera recibir el lunes 204.000 vacunas. A principios de la próxima semana se activará la autocita (este jueves algunos padres intentaban reservar hora para sus hijos y no lo conseguían) y, como en otras comunidades, se empezará por los más mayores. En este caso, en la red de hospitales con servicios de pediatría. Escudero descartó la vacunación en los centros escolares, tampoco en el caso de la segunda dosis, a las ocho semanas. "Queremos lugares fiables, accesibles y flexibles", señaló en declaraciones a los medios el consejero madrileño.

Desde Murcia, donde a los niños se les inmunizará en vacunódromos, representantes de los médicos como María José Campillo, secretaria de Finanzas y Servicios de la Confederación Española de Sindicatos Médicos (CESM) admiten la dificultad que esa misma campaña habría entrañado en centros de salud que ya están colapsados con la atención diaria. "En Navidad, imposible por el volumen de niños para vacunar y además están los de 60 años, así que se juntará todo. Supongo que vamos a estar un mes al menos con la vacunación infantil, al menos hasta mediados o finales de enero", señala la representante sindical.

Las asociaciones de pacientes, a la espera

En Aragón, desde el Departamento de Sanidad precisan a este diario que, inicialmente, se recibirán 36.000 dosis para este colectivo. La campaña comenzará por las cohortes que en 2021 cumplen 11, 10 y 9 años (nacidos entre 2010 y 2012), es decir, alrededor de 40.000 niños. La administración de las dosis se llevará a cabo preferentemente en los centros de salud y otros equipamientos a través del sistema de autocita. La apertura de agendas de realizará de manera progresiva a partir de la semana que viene y se informará cuando sea posible solicitar la cita.

EL PERIÓDICO DE ESPAÑA ha realizado un tanteo entre diferentes asociaciones de pacientes pediátricos que, como ya han avanzado varias autonomías, serían los primeros en vacunarse. Algunas, prefieren no pronunciarse hasta conocer las indicaciones de sus respectivas sociedades científicas. Otras, como la Federación de Padres de Niños con Cáncer, dan por hecho que en esa inmunización irán primero los niños "más vulnerables" pero, precisan, en el caso de estos pequeños, dependerá de su estado de salud en el momento en el que les toque recibir sus dosis. Recuerdan que los adolescentes con cáncer tuvieron prioridad cuando les tocó su turno.

