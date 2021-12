El "paciente cero" de ómicron y el sida

¿Cómo pudo desarrollar la variante ómicron más de 50 mutaciones? Una teoría sostiene que las personas con sistemas inmunológicos muy comprometidos, y que experimentan una infección activa prolongada porque no pueden eliminar el virus, pueden ser fuente de nuevas variantes virales. Así lo reconocen desde Sudáfrica los descubridores de este nuevo linaje viral, que recuerdan que muchas personas en ese país padecen una enfermedad avanzada por el virus del sida y no reciben un tratamiento eficaz.

Se calcula que en Sudáfrica la prevalencia del virus de la inmunodeficiencia humana (VIH), que causa el síndrome de inmunodeficiencia adquirida (sida), alcanza el 20% entre la población general adulta. Alrededor de 7.7 millones de personas viven con el patógeno en el país, según cifras de la organización británica Avert. No se sabe con absoluta certeza si ómicron tuvo su origen en Sudáfrica, Botsuana o algún país cercano, pero es la hipótesis que manejan los científicos.

Según relata la revista “Science”, el pasado 24 de noviembre Kristian Andersen, investigador del instituto de investigación Scripps, en La Jolla, California (EE UU), se alarmó al ver los datos genómicos del linaje B.1.1.529, posteriormente denominado ómicron por la OMS. “Mierda, eso es considerable. La longitud de esa rama...”. Andersen se refería al largo segmento de este linaje en el árbol evolutivo del virus, expuesto en la web Nextstrain.

Esa rama extremadamente larga (más de un año) podría indicar un período prolongado de circulación del linaje en una zona con escasa vigilancia genómica, que no es el caso de Sudáfrica. Se trata, probablemente, del “único país africano que está haciendo ‘la tarea’ y hace un seguimiento genómico del virus”, indica en su blog MicroBioBlog Ignacio López Goñi, catedrático de Microbiología de la Universidad de Navarra y divulgador, por lo cual es improbable que ómicron circulara durante un largo tiempo por Sudáfrica sin ser detectado.

Un detalle fascinante: al contrario de lo que pudiera intuirse, ómicron no procede de delta ni de ninguna de las anteriores variantes de preocupación. Según ha apuntado Trevor Bedford, del Instituto de Investigación del Cáncer Fred Hutchinson de Seattle (EE UU), la conexión evolutiva más cercana de ómicron es con virus de mediados de 2020.

These viruses are visible on @nextstrain as "21K (Omicron)" shown here in red (https://t.co/wbfBVLVVQ8). They do not descend from previously identified "variant" viruses and instead their closest evolutionary connection is to mid-2020 viruses. 3/16 pic.twitter.com/x93BN0k6XR