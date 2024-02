Jiménez Cortiñas, la activista gitana ex de PP y Podemos que ahora trabaja para el fondo 'buitre' que quiere comprar tres edificios en Madrid

María José Jiménez Cortiñas, apodada Guru, inició su trayectoria en la política en Ourense, aunque es natural de Lugo, con tan sólo 22 años. El entonces alcalde de la ciudad, Manuel Cabezas -del PP- la incluyó en el puesto 21 de su lista para las elecciones municipales de 1999. Sacaron 15 concejales y Jiménez Cortiñas no entró en el Ayuntamiento. Han pasado 25 años desde entonces y quien fuera alcalde entre 1995 y 2007, todavía se acuerda de ella.

"Era una persona inquieta, trabajadora, tengo un recuerdo extraordinario de ella", rememora el ex primer edil de Ourense para EL PERIÓDICO DE ESPAÑA. Durante sus mandatos, Manuel Cabezas contó con ella como jefa de Servicios Sociales: "Hacía un trabajo extraordinario y siempre nos fijamos en el colectivo gitano de Ourense. Ella era una joven encantadora y se veía que tenía una iniciativa increíble. Queríamos hacer una labor de integración del colectivo en la sociedad a todos los niveles".

"Nos parecía un referente y le comentamos que fuera en la lista para que trabajase con nosotros. No entró, pero continuaba colaborando con nosotros. Nos fijamos en ella, intentamos introducirla en el equipo, no pudo entrar como concejala, pero seguimos trabajando con el colectivo durante el tiempo en el que estuve en el Ayuntamiento de forma activa", dice Manuel Cabezas. A partir de entonces, poco más supo de ella. "Ha sido siempre un ejemplo del colectivo gitano y de la mujer", zanja. Desde entonces, le perdió "la pista totalmente".

En el año 2003, Jiménez se mudó a Salamanca para diplomarse en Trabajo Social y, posteriormente, a Alcalá de Henares, para trabajar en el Ayuntamiento como coordinadora de proyectos de inserción laboral con personas en exclusión sociolaboral, hasta 2014. Durante todo 2013 compaginó esa labor con la presidencia de la Asociación Gitanas Feministas por la Diversidad, que asumió durante diez años, hasta octubre del año pasado.

Cabeza de lista de Podemos en Salamanca

Fue responsable de Emergencias Sociales del Samur Social, entidad dependiente del Ayuntamiento de Madrid entre 2014 y 2018. En ese periodo, en concreto en diciembre de 2015, se iban a celebrar las elecciones generales en las que, por segunda ocasión, Mariano Rajoy saldría victorioso. Podemos luchó para que Jiménez Cortiñas encabezase su lista por Salamanca, por delante de Jorge Lago, director del Instituto 25 de Mayor, el think thank del entonces partido de Iglesias, que en un principio figuraba como el candidato salmantino.

Estefanía Rodero, en ese momento secretaria general de Podemos Salamanca, afirmaba en elDiario.es que el de esta activista gitana era un fichaje por el que habían peleado "con uñas y dientes". Finalmente, Podemos no logró ningún escaño en esa provincia.

Este diario ha contactado con Podemos Salamanca, pero han declinado hacer declaraciones porque "no tenemos ningún vínculo con esa persona".

Mediadora de Elix

Maria José Jiménez Cortiñas, que no ha contestado a los varios intentos de hablar con ella que ha efectuado este diario, abandonó el ámbito público en 2019 para entrar en la plantilla del fondo inmobiliario Anticipa Real Estate como Team Leader Manager Special Cases.

En octubre de 2023, abandonó la empresa y la presidencia de la Asociación Gitanas Feministas por la Diversidad. Lo último que se ha sabido de ella es que los vecinos del edificio de la calle Tribulete, 7, del barrio de Lavapiés, en Madrid, la han reconocido.

"Hace unas semanas, el portero avisó a los vecinos de que dos empleados de [el fondo de inversión] Elix iban a venir a hablar con nosotros. Nos quedamos en la puerta un representante sindical y yo, como potavoz de los vecinos, más dos personas del Sindicato de Inquilinas, esperando a que vinieran", explica la portavoz del bloque en el que viven sus padres. Quienes llegaron fueron la propia María José Jiménez Cortiñas y un joven empleado de Elix. "Lo primero que nos comentaron es que no nos iban a echar, que iban a remodelar el edificio, renovarnos los contratos y ya si queremos volver a vivir ahí, que paguemos el precio del mercado".

Elix es una de las gestoras de la socimi Elix Rental Housing, que ya ha comprado un edificio en la calle de Galileo, 22, y la que se encarga de las estrategias inmobiliarias. La otra compañía que controla el área corporativa de la socimi es AltamarCAM, cuyo socio director y copresidente es Claudio Aguirre, primo segundo de la expresidenta de la Comunidad de Madrid Esperanza Aguirre, y cuyo también socio director y CEO Global es José Luis Molina, que antes de fundar Altamar en 2004 trabajó para Lehman Brothers y llegó a ser vicepresidente senior.

"Mis padres tienen renta antigua. Si están pagando 320 o 350 euros, les tocará pagar más de mil euros si quieren seguir viviendo ahí, que son los precios que tiene Lavapiés. Vino María Jesús Jiménez Cortiñas con un chaval de Elix y nos empezó a decir que estas no eran nuestras casas. Se lo va a decir a mi padre, que lleva 70 años viviendo aquí, que esto no es su casa", recuerda con enfado esta portavoz.

En un vídeo publicado por El Mundo, aparece esta activista gitana hablando con la encargada de la alpargatería que se ubica en el bajo del edificio. Ésta le pregunta: "¿Pero tú estás contratada por Elix?". A lo que Jiménez Cortiñas responde: "Aún no, aún no. Yo quiero primero saber qué es lo que hay y saber si yo puedo aportar o no. (...) Yo quiero conocer primero a las familias para responder si puedo aportar y puedo mejorar en el proceso".

Elix desmiente ese extremo: "María José Jiménez es una trabajadora social de Elix, no de la socimi Elix Rental Housing. Es trabajadora social y tiene un claro enfoque social para encontrar la opción más adecuada en cada caso. Dentro de las gestiones que hay que hacer, está la mediación con los vecinos para conocer la situación de cada uno de ellos. De ahí el perfil de trabajadora social".

Elix Rental Housing ya ha comprado el edificio de la calle de Galileo, 22, en el que residen unos 50 vecinos. Los vecinos de los bloques de las calles Tribulete, 7, Salvia, 1 (Tetuán), y Baldano, 5 (Ciudad Lineal), han iniciado la campaña #NosQuedamos, en la que trasladan que no dejarán sus viviendas voluntariamente si se produce un desalojo.

"De momento", la socimi no ha adquirido esos bloques, pero "el plan es seguir adelante con la compra". "Elix Rental Housing sigue adelante con el proyecto y aportar su grano de arena para resolver el problema de escasez de vivienda, mejorando edificios generalmente muy deteriorados en términos de sostenibilidad y seguridad y siempre buscando soluciones negociadas con las partes involucradas, especialmente con los inquilinos", sentencian desde este fondo buitre.