¿Qué hacen cinco madres con carritos y tres menores ante un 'stand' vacío? Esperar a que les escaneen el iris para conseguir criptomonedas

¿Qué hacen cinco madres con sus respectivos carritos, tres menores de edad y unos cuantos jóvenes parados ante un stand vacío en Avenida de América un martes por la tarde? No es el inicio de un chiste. Todos ellos quieren unirse a una comunidad de la que ya forman parte más 3,5 millones de personas -y creciendo- en 120 países y que está provocando colas de cientos de personas allí donde están instalados sus puestos, fundamentalmente en centros comerciales. Para entrar, tienen que permitir que una pequeña esfera plateada conocida como Orb enfoque hacia sus ojos para captar y almacenar la biometría de sus iris.

La empresa que ha desplegado este puesto y otros es Worldcoin, propiedad del CEO de OpenAI, de la que también se desprende ChatGPT, Sam Altman. Worldcoin promete estar poniendo en marcha un proyecto centrado en la identificación digital definitiva a partir del iris humano, con el que un usuario certificará que es humano, y no un robot o un producto de la inteligencia artificial. "Me parece un peligro. Le están cediendo sus datos personales a una empresa privada a cambio de una promesa", declara Presen Franco, Katricyan, vicepresidenta de Cripto-Innova y fundadora de CryptoSpace_Es.

Las cinco madres se desconciertan al ver que del stand cuelga un cartel de "estamos cerrados hoy". "Se ha caído el sistema", les informan tres hombres que han descendido las escaleras mecánicas del Intercambiador de Avenida de América.

'Stand' cerrado de Worldcoin en Avenida de América. / A. A.

"¿Dónde lo podemos canjear?", pregunta un joven a los tres hombres. "Donde los taxis, hacia la izquierda, en la calle Francisco Silvela", responde. "Yo tenía cita para hoy", indica una mujer. "Os enseño a reservar cita", invita otro de estos hombres, que forma un pequeño círculo con tres jóvenes interesados en conseguir la criptomoneda de Sam Altman. "Abrís la aplicación y os aparecen los sitios en los que podéis escanearos".

¿Cuánto paga Worldcoin a alguien que accede a que le escaneen el iris? Contesta uno de estos informantes no identificados sin ninguna prenda ni logo de la empresa: "Hoy, que está a seis euros, dan 60 euros y, mañana, otros 10 o 20 euros". La compañía paga a través de su token, su criptomoneda, WLD. Worldcoin pretende que sus beneficiarios obtengan tokens con un sistema parecido al de la renta básica universal. Los usuarios tendrán una sola billetera en la que recibirán el dinero que la empresa les ofrece por sus datos biométricos. Las madres -y sus carritos- ya se han ido hacia el puesto que lleva montado en el Centro Comercial de Príncipe Pío desde hace ocho meses.

Los representantes de Worldcoin se sitúan principalmente en centros comerciales de varios puntos de España. En Plenilunio, Xanadú, La Gavia, X Madrid, Plaza Norte 2, Príncipe Pío, Parque Corredor, La Vaguada, Gran Plaza 2, en Madrid; en La Maquinista, Diagonal Mar, Splau, Maremagnum, Mataró Parc, en Barcelona; y en FAN Mallorca Shopping y Porto Pi, en Mallorca, entre otras localizaciones.

Al acceder a la app, el interesado tiene que permitir que Worldcoin conecte con su cuenta de Google Drive. El usuario no puede rechazar esta petición. "Vamos a hacer una copia de seguridad de tu cuenta. Se realizará una copia de seguridad de tu cuenta de Google Drive para que puedas restaurarla fácilmente si alguna vez cambias de teléfono", señala el mensaje en la aplicación.

Requisitos de acceso a la app de Worldcoin. / A. A.

Worldcoin, investigada por la AEPD

La Agencia Española de Protección de Datos traslada a EL PERIÓDICO DE ESPAÑA que ha recibido "cuatro denuncias relacionadas con el tratamiento de datos" de Worldcoin. "Estas denuncias se encuentran en fase de análisis, por lo que no podemos avanzar más información sobre ello en este momento".

El lunes, el presidente de Startup Valencia, Juan Luis Hortelano, alertaba en la red social X, antes conocida como Twitter, de que "hoy mi hijo pretendía escanearse el iris a cambio de una shitcoin con sede en Islas Caimán. Y que lo hiciese yo con su referido... Tiene pinta de esquema ponzi. Y la APD que se lo está pensando. Pocas cosas pasan". Su hijo tiene 20 años y sus amigos ya se han escaneado el iris. "Tienen ese sistema de referidos que hace que inviten a otros. Les dan 10 o 20 euros en sus monedas a cambio de cada persona a la que invita", indica para este periódico Juan Luis Hortelano.

"Que alguien tenga tanta información de toda la población me preocupa. ChatGPT es una herramienta que cada día se usa más. Es cierto que nos ayuda mucho, pero nosotros también ayudamos con nuestras aportaciones a que mejore y nos conozca más. Si a eso sumamos los datos biométricos de cada individuo, la pérdida de libertad es una realidad", zanja Presen Franco, que recuerda que"otras empresas también van por el mismo camino", como Apple con su Face ID. Sólo por la comodidad de no tener que poner la contraseña, "le damos permiso para que registre nuestra cara" o las personas que poseen un dispositivo Alexa aceptan que esté "escuchando todas nuestras conversaciones, a cambio de que nos encienda la luz o nos ponga música".

Worldcoin ha sido acusada de no obtener un consentimiento válido para registrar el iris de los usuarios y de no informarles adecuadamente de las implicaciones que eso puede tener para su privacidad, según informa El Periódico, del mismo grupo editorial que este diario, Prensa Ibérica.

Cada vez más países están bloqueando los servicios de Worldcoin. A finales de diciembre se supo que Tools for Humanity, la fundación que supervisa el despliegue de este polémico proyecto, se había retirado de mercados como Francia, Brasil e India.

El peligro de ceder datos biométricos

"Se están dando datos biométricos, que según la normativa de protección de datos forman parte de una categoría especial de datos y están bastante protegidos. Hay que ver qué edad tiene el menor, porque a priori a partir de los 14 puede dar su consentimiento. Otra cosa es si ese consentimiento pagado es una base de legitimación, se trataría de un consentimiento válido", explica Jorge Campanillas, fundador del despacho Iurismatica Abogados y letrado especialista en Derecho de las Tecnologías de la Información y Comunicaciones.

Este profesional plantea una duda: "Hay que ver cómo se está informando sobre cómo se recaban esos datos", por lo que considera que "hay que tener cuidado en que realmente se entrega un dato biométrico, el iris, que nos va a identificar unívocamente a cada persona por un token que da esta empresa, que hoy puede estar a seis euros y, mañana, a cero o a más de 100 euros".

Colas para escanearse el iris a cambio de criptomonedas. / ELISENDA PONS

Presen Franco, Katricyan, reflexiona que "no sabemos que uso hará de esa información tan sensible. Si el día de mañana la forma de pago es a través de la retina, por ejemplo, y estas personas han firmado un consentimiento con el que ceden esos datos a una empresa privada, ésta tendrá acceso a sus cuentas bancarias".

"A mí lo que me preocupa es que están entregando un dato que les va a identificar unívocamente a una fundación que está en Estados Unidos, que dirige Altman y que no sabes para qué va a utilizar estos datos", dice este abogado, que no recomendaría a sus hijos "por unos euros que les den" que permitan que una empresa obtenga de ellos un dato tan personal. "Yo vivo en San Sebastián y aquí no lo han hecho, pero en Bilbao, sí, y la Agencia Vasca de Protección de datos ya se ha pronunciado en contra de ceder este dato".

Su recomendación es clara: "No entregar, por mucho que haya por ahí algún menor diciendo: 'Pero si estoy dando todos los días mis datos a las empresas'. Este es un dato que te va a identificar y no sabemos con qué finalidad ni qué quieren hacer con ese dato, sabiendo cómo funcionan los datos hoy en día y los riesgos que conlleva su cesión". "Con los datos biométricos, tal como está todo después de que la AEDP haya sancionado incluso a gimnasios por pedir la huella dactilar, es un gran riesgo darlos", sentencia.