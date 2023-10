Una discoteca de Madrid que se incendió hace dos años sigue abierta pese a la orden de cierre y 270 quejas vecinales

Las discotecas KLK y 4K se sitúan en la calle de Nuestra Señora del Carmen, números 10 y 12, respectivamente, en el distrito de Tetuán, en Madrid. Han recibido 270 llamadas de quejas a la Policía Municipal, que la ha precintado en diversas ocasiones. En sus interiores conectados, como se puede observar en el plano del inmueble, se produjo en noviembre de 2021 un incendio que no provocó daños humanos. Según aseguran desde el Área de Gobierno de Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad, gestionada por Borja Carabante, sobre ella pesa en la actualidad una orden de cierre -no especifican desde cuándo-, pero los vecinos siguen sufriendo las consecuencias del ruido de este doble local. "Sólo podemos descansar el lunes, que es cuando cierra", dice uno de ellos.

SOS Bravo Murillo denunció este martes a través de X, la red social anteriormente conocida como Twitter, los paralelismos que este caso presentaba con el incendio en Murcia, que ha dejado 13 fallecidos y 24 heridos en la discoteca Fonda Milagros. "¿Os suena de algo? Declaraciones responsables, órdenes de cierre y de cese de actividad. Precintos no realizados, visitas diarias de la Policía, 270 denuncias. Un local con dos puertas para aparentar dos discotecas. Ya hubo un incendio sin víctimas. Sigue abierto", exponían desde esta plataforma vecinal. Con una diferencia preocupante con el local murciano: KLK y 4L se ubican justo "debajo de viviendas".

Sigue abierto. Debajo de viviendas. pic.twitter.com/Kl1lViM7Ik — SOS Bravo Murillo (@SOSBravoMurillo) 3 de octubre de 2023

Después de lo ocurrido en la noche del sábado al domingo en Murcia, en las discotecas del área de Atalayas, los vecinos han hecho saltar la alarma del peligro que corren al vivir encima de una discoteca para la que la Agencia de Actividades ya ordenó en 2022 "el cese inmediato de la actuación", así como su precinto si se incumpliese dicha orden, tal y como confirma documentación municipal a la que ha tenido acceso este periódico. De esta manera, KLK perdía los efectos de la declaración responsable presentada por la empresa que regenta el establecimiento EYVANET S.L. en el registro del Ayuntamiento de Madrid el 14 de julio de 2022. Una portavoz del Consistorio no ha sabido aclarar si esta orden de cese de actividad es la misma que pesa en la actualidad sobre el local.

La declaración responsable es un documento en el que el empresario que pone en marcha un negocio en un local "manifiesta bajo su responsabilidad, de forma clara y precisa que la actuación urbanística que pretende realizar cumple con los requisitos exigidos en la normativa urbanística y sectorial aplicable a dicha actuación", es decir, a la actividad que el Ayuntamiento le permite desarrollar, de acuerdo con los requisitos del inmueble, tal y como establece el artículo 3.7 de la Ordenanza de Licencias y Declaraciones Responsables Urbanísticas del Ayuntamiento de Madrid.

La Agencia de Actividades constató la "existencia de deficiencias de carácter esencial" que impedía que siguiese abierta

EYVANET S.L. había solicitado una implantación de actividad de bar-restaurante musical con ocupación de 188 personas y horario de 12:00 a 22:45 horas, así como una segunda actividad de sala de fiesta con escenario independiente y servicio de restauración con un aforo de 199 personas y horario de 23:30 a 5:30 horas. Perdió el derecho a desarrollar esas tareas después de que la agencia dedicada a este propósito del Consistorio madrileño emitiese un informe técnico el 11 de octubre de 2022, en el que constataba la "existencia de deficiencias de carácter esencial" que impedían que la doble discoteca siguiese abierta al público, tal y como indica la resolución de la declaración responsable a la que ha tenido acceso EL PERIÓDICO DE ESPAÑA.

Asimismo, los vecinos, que prefieren no dar su nombre por miedo a represalias, indican que el local KLK tendría actualmente una orden de cierre con una vigencia de seis meses desde junio de este año, según les informó en su momento el comisario de Tetuán. "Como KLK es la salida de emergencia del 4K, ya que se comunican por dentro, si no se cierra también 4K no se hace nada", lamenta un hombre que vive cerca de la plaza plaza de las Palomas, que es como se llama oficiosamente la plaza del Canal de Isabel II, aledaña a la calle en la que se encuentra esta Desde Kdiscoteca partida en dos.

El local ha solicitado al Ayuntamiento de Madrid declaraciones responsables para desarrollar actividades hosteleras desde el año 2018. La Agencia de Actividades las ha denegado al menos en cinco ocasiones: dos veces en marzo de 2019, otra en diciembre de 2021, una cuarta en junio de 2022 y una última en octubre de ese mismo año. Desde KLK señalan que hace dos años realizaron unas obras "y parte de la sala aparecía como superficie sin uso y por ahí había una salida de emergencia". "En una de las inspecciones había más personas que el aforo de riesgo", aunque estaban pendientes de acabar la reforma, agregan. "Estamos en otra situación, se terminó esa obra".

"En alguna ocasión, hubo licencias que la declaraban ineficaz por el aislamiento, que no lo cumplía los límites, y ya se corrigió. Medio Ambiente ya midió que está bien", dicen. Concluyen además que ahora mismo la discoteca no está abierta. Los vecinos, por el contrario, afirman que ayer, martes, tres días después de la tragedia, abrieron tanto KLK como 4K. En la noche de este mismo miércoles, han visto a clientes entrar por las dos puertas de acceso.

El incendio de 2021

En noviembre de 2021, cuando la discoteca se llamaba KLK-Goliath, los vecinos solicitaron al Ayuntamiento de Madrid a través de correo electrónico que se realizase una "inspección urgente de las medidas de seguridad", puesto que habían "sufrido un incendio donde vimos todo tipo de irregularidades, así como la inexistencia de medidas contraincendios y de seguridad de los locales explotados".

"Si no es por la rapidez y ayuda de varios vecinos, hubiera pasado una desgracia. Con la llegada de los bomberos se solventó pero, insisto, no hay ninguna medida de seguridad, sólo los extintores de la comunidad", que no pertenecían a la discoteca. "Si esto ocurre de madrugada, pondría en peligro no sólo la vida de los que estén dentro del local, sino de las familias de edificio, ya que entró humo tóxico en sus viviendas por los plafones de la luz e incluso por los sumideros de las viviendas", alertaba este residente.

El vecino que prevenía de esta situación añadía que, "según los bomberos, el material quemado es altamente inflamable y tóxico. De madrugada, cuando la gente en sus viviendas duerme, al ser tan tóxico, podrían morir sin darse cuenta".

"La entrada del 4K está llena de material altamente inflamable, como se puede comprobar fácilmente al pasar por delante de la puerta cuando está abierto", indica uno de los vecinos, que alerta del riesgo de que, si se produjese un incendio, acabaría de nuevo en tragedia, porque el local "es una ratonera". Se refiere a unos jardines verticales, que recuerdan a los que en abril se quemaron en el restaurante Burro Canaglia de Manuel Becerra por un plato servido en llamas. El suceso se saldó con tres víctimas mortales y varios heridos.

Almeida se lanza a revisar las órdenes de cierre

Como consecuencia de la tragedia de Murcia, que ha conmocionado a todo el país, el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, solicitó este lunes a Borja Carabante que su área de gobierno llevase a cabo una revisión de las órdenes de clausura que se hayan podido decretar y pidió que diese prioridad a aquellas que afectaban a los locales de ocio nocturno. Lo hizo, dijo ayer ante la prensa, con el objetivo claro de "evitar que se pueda producir" una situación similar.

La revisión tiene por objeto comprobar que no haya locales con licencias caducadas y que no cumplen "con todas las condiciones urbanísticas de la ciudad". Actualmente, el departamento de Carabante cuenta con un total de 65 efectivos para realizar esas inspecciones, según han trasladado a EL PERIÓDICO DE ESPAÑA.

Los dos locales donde se extendió el incendio en Murcia no tenían licencia municipal para tener el negocio abierto y la orden de cese de actividad se había aprobado, según la información que facilitó el mismo ayuntamiento, desde enero de 2022. El mismo consistorio apunta en un acta de inspección, que una de estas discotecas, Teatre, superó una inspección de sanidad del Ayuntamiento en marzo de este año, pese a carecer de licencia municipal y recaer sobre ella el orden de cese de actividad.

"Los vecinos estamos hartos y no entendemos cómo puede ser que siga abierto. Pensamos que sólo una tragedia como la de Murcia, por desgracia, hará que las administraciones despierten, pero lo peor es que estos locales se encuentran debajo de viviendas, con lo que la desgracia podría ser incluso mayor", sentencia uno de los vecinos afectados por lo que consideran incumplimientos de esta discoteca.