Margarita Robles alerta sobre la amenaza real de una guerra: “Un misil puede llegar desde Rusia a España”

La ministra de Defensa, Margarita Robles, ha subrayado este domingo que Vladimir Putin es "una enorme amenaza para los países limítrofes, pero también para la comunidad internacional en su conjunto. Hoy en día, un misil balístico puede llegar perfectamente desde Rusia a España".

"Me gustaría hacer una llamada de atención a la sociedad española porque a veces tengo la percepción de que no somos conscientes del enorme peligro que hay en este momento. Y no solo en Ucrania; también en Gaza y en el Sahel, donde soy muy pesimista con la situación", afirma en una entrevista con La Vanguardia.

Sobre la petición del rearme de la Unión Europea por parte de varios de sus líderes, Robles afirma que la "amenaza es total y absoluta. No hay más que oír las últimas declaraciones de Putin, en las que habla de la posibilidad de agresiones nucleares. Europa tiene que ser consciente de que el peligro está muy cerca; no es una pura hipótesis, es real. Los países fronterizos con Rusia lo perciben muy bien; quizá los del sur no tenemos esa conciencia".

La ministra se opone a la idea de Francia de enviar soldados a territorio ucraniano: "No entendemos, como la mayoría de países de la OTAN, que proceda enviar tropas a Ucrania porque eso supondría una escalada. Y en este momento hay que evitar la escalada a toda costa".

"El envío de tropas supondría una escalada muy importante e incluso la posibilidad de que la guerra se extendiera. España está volcada con Ucrania, pero no le damos tanta publicidad como le dan otros países", añade Robles, quien subraya que las tropas españolas "ni están ni van a estar en Ucrania".

Por último, destaca que nuestro país nunca se ha planteado que la UE tenga su propio arsenal nuclear.