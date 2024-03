Caso Koldo, en directo: El cabecilla del 'caso Koldo' ingresó 3,5 millones por contratos con Guardia Civil y Defensa pese a su imputación en Defex

Un audio de la 'trama Koldo' sobre el dinero en efectivo: "No ha sido alcohol, han sido putas"

Los agentes de la Guardia Civil que investigan el 'caso Koldo' han descubierto mensajes de audio en los que un investigado asegura que una parte del dinero que escondía lo había destinado a servicios de prostitución: "No, no ha sido alcohol, han sido putas, sobre todo, que no…yo pagué, o sea yo lo que tenía, que tenía tres mil y pico, pagué los dos mil y pico de R o dos mil, más Piedad, o sea no, a mí no, vamos no me quedaba hace tiempo ya lo dije”, especifica la transcripción de los mensajes, según indica un auto de 6 de marzo del juez Ismael Moreno.

