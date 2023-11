PP y Vox ahondan en su pugna por capitalizar la batalla contra la ley de amnistía

Toda la carne en el asador. PP y Vox compiten por marcar la oposición más dura contra el Gobierno recién constituido y, muy especialmente, en todo lo que tiene que ver con la ley de amnistía. La pugna se verá ahondada en los próximos días con movimientos en el Congreso y el Senado, donde este martes el partido ultra se quedó solo en una moción que pedía ilegalizar a Junts y ERC. “El PP vuelve a dejarnos solos”, reprochaban en el partido de Santiago Abascal. Desde hace días los ultras exigen a los populares que utilicen su mayoría absoluta en la Cámara Alta para impedir la tramitación de la norma pactada entre el Ejecutivo y los independentistas que confirmará el perdón generalizado a los delitos del procés.

El PP ya ha dejado claro que ese trámite, además de ilegal, es inútil. Porque lo que provocaría es una tramitación exprés de vuelta al Congreso que permitiría una aprobación muy rápida de la ley de amnistía. El partido de Alberto Núñez Feijóo está jugando a la estrategia contraria: dilatar al máximo los plazos, incluso modificando el reglamento del Senado en una operación sin precedentes.

Sin embargo, Vox tiene claro que seguirá poniéndole piedras en el camino al PP. Y este miércoles pretende hacer una exhibición de fuerza con la presencia del propio Abascal en Estrasburgo, donde se celebrará un debate monográfico sobre la situación del Estado de derecho en España. La propuesta nació del PP europeo y fue apoyado rápidamente por los liberales (donde sigue representado con cierta fuerza Ciudadanos) y los conservadores y reformistas a los que pertenece Vox también.

El PP ya avanzó la semana pasada que Feijóo no viajaría a Europa. Abascal ha decidido acudir, lo que le garantiza el foco mediático. La portavoz del PP en el terreno comunitario, la catalana Dolors Montserrat, participó en una rueda de prensa con el líder de su partido en Europa. Manfred Weber, quien tiene una relación de mucha cercanía con Feijóo y con Esteban González Pons. La escena estaba pensada al milímetro con el alemán hablando abiertamente de “gran preocupación” por la situación que vive España.

We are extremely concerned about the rule of law in Spain. It is not about being a big or a small country, it is a principle of our Union. That is why we expect an investigation by the European Commission. It is absurd socialists and greens even refuse a debate on the issue. pic.twitter.com/DqVMzwKPN7