Nuevo Gobierno de Pedro Sánchez, en directo | Foto de familia y primer Consejo de Ministros del nuevo Ejecutivo

Belarra critica a Sánchez en la entrega de carteras: "Nos echan porque lo hemos hecho bien"

Al igual que hizo Irene Montero horas antes, Ione Belarra aprovechó la entrega cartera a su sucesor en Derechos Sociales para arremeter contra el presidente del Gobierno. Hoy es "un día triste y difícil", dijo en alusión a la salida de Podemos del Ejecutivo. "Nos echan porque lo hemos hecho bien", señaló la exministra ante Yolanda Díaz, Mónica García o Teresa Ribera. "Lo que hemos hecho es histórico y lo hemos hecho juntas", añadió.

"Hoy Sánchez y el PSOE consiguen lo que no consiguieron en 2019, que es echar a Podemos del Gobierno, y esto no es que sea políticamente injusto, es un enorme error político porque lo que tenemos enfrente es una ola reaccionaria salvaje", ha criticado. "Nos echan porque lo hemos hecho bien, leales a nuestra gente y a nuestros principios, haciendo política útil de la que lleva de verdad el bolsillo de la gente y por eso nos echan. Pero no nos vamos", ha concluido la líder de Podemos.