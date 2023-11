Feijóo convoca protestas en todas las ciudades de España este domingo ante la investidura de Sánchez

El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, durante la reunión de la Junta Directiva Nacional en la sede del partido. En la imagen junto a Cuca Gamarra y Elías Bendodo. / José Luis Roca

El PP está decidido a mantener la presión en la calle contra la inminente investidura de Pedro Sánchez y los pactos con los independentistas. Alberto Núñez Feijóo, que reúne a la junta directiva nacional de su partido este lunes en Génova, anunció la convocatoria de protestas este próximo domingo “en todas las plazas de todas las capitales de provincia” de España.

"Pretenden que nos callemos y que traguemos e incluso más. Pretenden insultarnos y decir que los radicales somos nosotros por defender el Estado, la justicia y a los servidores públicos. Y les advierto de que no nos vamos a callar y advertimos de que la sociedad está más unida que nunca", aseguró en el nuevo llamamiento a las calles. “Estaremos el día 12 a las 12 de la mañana en todas las plazas recordando que una democracia sin Estado de derecho es hueca”, afirmó.

La convocatoria del próximo domingo seguirá a la de Valencia de este fin de semana y a las que se han ido produciendo antes en Málaga, Toledo, Barcelona (el 8-0) o Madrid. También reiteró su presencia en la de la siguiente semana, la del día 18 en la plaza de Cibeles organizada por distintas entidades de la sociedad civil. Y todo ello en un clima de enorme tensión que se está traduciendo en protestas que rodean la sede del PSOE, en la calle Ferraz, y en la que este fin de semana participó la expresidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre.

Mientras las negociaciones entre PSOE y Junts se intensifican, a la espera de que Carles Puigdemont dé luz verde definitiva, Feijóo se apresuró ante los suyos a dar por hecho el acuerdo: "Ya os avanzo que no habrá elecciones. Porque si las hubiese ganaría el PP y gobernaría el PP", aseguró entre duros reproches: "Saben que han mentido y que se les ha ido la mano. Lo grave no es que les den lo que piden los independentistas. Lo grave es que un presidente otorgue por su propio interés el dinero que reclaman o la impunidad que exigen, financiada con la dignidad y los impuestos de todos los ciudadanos".

Desde hace días Feijóo ha ido elevando el tono. Ya lo hizo la semana pasada culpando al Gobierno de llevar al país "al precipicio constitucional", de nuevo en un acto que compartió con Aznar y este fin de semana en Vitoria acusando a Sánchez de "corrupción" para "comprar votos". Este lunes, ante los principales dirigentes de su partido con la ausencia solo del andaluz Juan Manuel Moreno Bonilla y el president de Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, volvió a cargar las tintas: "Sánchez se ha humillado porque es capaz de cualquier cosa por el poder. Pretende humillar al Estado y a las instituciones democráticas".

Mensaje a Cataluña

Con la vista puesta en cómo quede finalmente el acuerdo con Junts y después de que se hiciera público el firmado con ERC, Feijóo se refirió expresamente a la condonación de deuda de más de 15.000 millones de la Generalitat con el Estado. “Pretenden obtener beneficios políticos de un enfrentamiento entre españoles que no vamos a alimentar. Toca más que nunca respetar a las instituciones, estar unidos y, sobre todo, defender a nuestros compatriotas catalanes que pretenden utilizar como escudo para sus desmanes”, aseguró el líder del PP.

El asunto de la quita de deuda es sensible para todos los territorios y Hacienda ya avanzó que el acuerdo con los republicanos catalanes se hará a través de un mecanismo que será extensible para el resto de autonomías, incluso las que no tienen deuda del Fondo de Liquidez Autonómico (FLA). Pero en el PP evitan entrar en ese debate, conscientes de que la posición entre sus propios presidentes autonómicos tampoco es uniforme. Feijóo considera que no es momento de abrir ese melón y que toda la presión tiene que estar puesta sobre el pacto de investidura.

“Ni los independentistas ni el PSOE buscan el beneficio de una comunidad autónoma, tampoco la de Cataluña, sino que buscan el privilegio económico. No buscan mejoras de servicios públicos, lo que buscan unos es el vaciado del Estado”, insistió endureciendo el tono de nuevo.

“Yo no voy a caer en el error de hablar en nombre de toda España como Sánchez, pero sí en nombre del PP. Para decir alto y claro que vamos a defender los derechos de todos los españoles, empezando por los catalanes, que en una mayoría no ven a España como un enemigo. Les digo que no estarán solos. No nos van a sacar del territorio catalán porque es el territorio del conjunto de los catalanes y de España”, afirmó.