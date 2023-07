Rajoy vuelve a la palestra en plena forma: "Estoy dentro de un orden y, por tanto, en equilibrio"

Mariano Rajoy durante su entrevista en ’Herrera en Cope’. / TWITTER

H.G.



El expresidente del Gobierno del Partido Popular, Mariano Rajoy, salió de los focos de la primera línea política en 2018, cuando perdió en la mocion de censura presentada por Pedro Sánchez. Desde entonces, algunos sectores han echado de menos sus grandes respuestas y su oratoria marcada por el temple y la retranca gallegos. Por suerte para ellos, ha regresado.

O, al menos, una parte de ella. Este jueves, al inicio de una entrevista con Carlos Herrera en 'Herrera en Cope', el exdirigente popular dejó una pequeña, pero intensa, muestra de sus dotes retóricas que han encadilado a las redes sociales.

"Buenos días, Carlos. Estoy dentro de un orden y, por tanto, en equilibrio, gracias", respondió Rajoy cuando el presentador le preguntó cómo estaba. Seguidamente, el expresidente siguió hablando sobre la actualidad política con las elecciones generales del 23J en el horizonte.

Como no podía ser de otra manera, los internautas no han tardado en hacerse eco de esta curiosa respuesta y de recordar otros grandes momentos de Mariano Rajoy en el pasado.

"Muchas tardes y buenas gracias", "Cuanto mejor, peor" o "No he dormido nada, no me pregunten demasiado" han sido algunas de las frases características que el exdirigente del PP ha pronunciado a lo largo de su dilatada carrera política y que los usuarios de las redes se han encargado de recordar.