Obtener criptomonedas puede consumir más energía que Finlandia y Más País quiere prohibirlo

Más País-Verdes Equo ha pedido al Gobierno que en el plan de contingencia para el ahorro energético plantee la prohibición de una técnica de obtención de criptomonedas que sólo en Europa, al año, consume aproximadamente 20 TW/h (teravatios/hora), es decir, unos 20 billones de vatios. Esta técnica de producción, “minado” en la jerga “bitcoin”, es la llamada “proof of work”. El consumo mundial es como el de Finlandia durante 365 días seguidos.

Antes de explicar qué significan todas estas expresiones, un inciso. Hace una semana, la formación que en el Congreso lidera Íñigo Errejón transmitió al Ejecutivo un documento con decenas de propuestas para favorecer el ahorro de energía. El Ministerio para la Transición Ecológica y Reto Demográfico está llevando a cabo una ronda de contactos y reuniones para diseñar el mencionado plan de contingencia.

El objetivo es evitar la dependencia del gas en el mercado, y en consecuencia, avanzar hacia un ahorro del 15% hasta la primavera de 2013. La UE ha planteado diversas recomendaciones y el Gobierno ha aprobado ya algunas medidas, que están en vigor gracias al decreto aprobado el 1 de agosto y avalado por el Parlamento a finales de ese mes.

EL PERIÓDICO DE ESPAÑA ha accedido a la batería de propuestas de Más País, entre las que destaca “la prohibición del minado de criptomonedas intensivas en energía ‘Proof of work’”.

El diputado de Más País Íñigo Errejón interviene en el pleno celebrado este martes en el Congreso de los Diputados. / EFE

Vayamos a las explicaciones. El minado de criptomonedas es un mecanismo de obtención de nuevos bloques en red (blockchain) a través de la resolución de complicadas operaciones matemáticas. Para ello, los mineros (personas que buscan la solución de tales problemas a cambio de recompensas en criptomonedas) ponen a trabajar 24 horas, sin parar, una serie de servidores informáticos. Como explica una fuente de Más País, es habitual que un grupo de personas se reúnan en garajes con una decena de ordenadores para, sin tregua ni pausa, hacer el minado. Esto consume una enorme cantidad de energía.

El proceso tiene un remarcado componente especulativo, tal y como reconoce la formación de Errejón en el texto de las propuestas que ha enviado al Gobierno, pero para atajarlo emplaza a una “regulación específica”. Lo que aquí preocupa es ese altísimo gasto de energía y el daño medioambiental derivado de ello. Y que “en medio de una crisis energética se destinen recursos a esta actividad cuando existen alternativas de baja intensidad energética” es “injustificable”. En Europa, sólo en Europa, se estima que se efectúa más del 12% del minado mundial. El gasto energético es el citado antes: 20 Tw/h, es decir, 20 billones (con b) de vatios al año.

Más que Finlandia, Suiza o Argentina

Más País basa su propuesta en cálculos hechos por diversos organismos internacionales y diferentes informes. Esa cifra mareante de los 20 billones procede del instituto Zoe para economías del futuro, un think tank alemán. La cuantía equivale al 75% del consumo energético de la Comunidad de Madrid, apuntan las fuentes.

El año pasado, The New York Times hizo un análisis al respecto, del que se hizo eco la web Business Insider. Los datos que aportó resultan reveladores. A escala mundial, la minería bitcoin (para obtener criptomonedas) consumiría algo más de 90 TW/h al año, lo que doblega el consumo de Finlandia en el mismo periodo de tiempo. Es más o menos el 0,5% del consumo de electricidad en todo el mundo. La cifra, que parece baja, no ha parado de aumentar desde hace diez años.

Esta comparativa la corroboró un estudio del Centro de Finanzas Alternativas de la Universidad de Cambridge que recogió la web de la BBC en febrero de 2021. El consumo de electricidad bitcoin superaría al de Finlandia, sí, pero también al de Suiza o Argentina. En esta investigación la cifra de consumo anual es 121,36 TW/h. Según los investigadores, la minería de bitcoins requiere cerca de 121,36 teravatios-hora (TWh) al año.

Así que si el bitcoin está en auge, más gente estará compitiendo. Más máquinas en funcionamiento, más centros de datos… Más consumo. Porque cuantos más ordenadores “chupando” energía, más opciones de conseguir recompensas. Como la minería de las criptomonedas se ha vuelto más alambicada, precisamente por haber más personas interesadas, más difícil resulta la extracción de "bitcoin". Puede ser un círculo vicioso. El impacto medioambiental se da por descontado.

Por si fuera poco, en abril de este año, el Parlamento europeo pormenorizó en su web los riesgos de los criptoactivos. Aparte de la ausencia de regulación y de su exclusión del radio legislativo de la UE, y aparte de la desprotección de los usuarios, precisamente por la falta de marco legal, y del anonimato de las operaciones (lo que conlleva una mayor exposición a fraudes), la Unión Europea destacó el impacto ambiental. El consumo de “enormes cantidades de electricidad” se sitúa ya al mismo nivel que el “países pequeños enteros”. Finlandia tiene unos 5 millones y medio de habitantes.

La Unión, en consecuencia, ha desplegado numerosas medidas encaminadas a combatir el fraude, a dar un marco legal a este sector aún desconocido. Lo hizo este verano. No obstante, falta concreción en lo que se refiere al plano ambiental. Más País ha propuesto al Gobierno de Pedro Sánchez que lidere esta batalla.

Menos aviones privados y otras propuestas

En el listado de propuestas de Más País-Verdes Equo aparecen algunas ya anunciadas, como la revisión al alza de los objetivos de la ley de cambio climático, de modo que se acelere la implantación de las energías renovables. Otras no.

Por ejemplo, la creación de una línea de teléfono gratis para asesoría energética, y disposición de información sobre ayudas. O la aplicación de un proyecto piloto en centros educativos según el cual el ahorro energético logrado en un colegio, o al menos el 50% del mismo, lo pueda usar el propio centro para financiar actividades con los alumnos y alumnas. O el aumento de la distancia para la compartición de energía mediante las llamadas comunidades energéticas; a dos kilómetros propone la formación ecologista. O introducir una fiscalidad progresiva por tramos de consumo.

En el campo de la administración pública, Más País aboga por una expansión paulatina del teletrabajo o el incentivo del ahorro en municipios de pequeño y mediano tamaño por medio de subvenciones.

“Prohibición o limitación” del uso aviones privados para “usos no oficiales” y la reducción de los vuelos peninsulares en distancias cortas, siempre y cuando el trayecto tenga alternativa en tren, son propuestas que este partido ha incorporado al área del transporte. Para los hogares, un plan renove de electrodomésticos y más contadores individuales, en vez de colectivos, son algunas de las principales medidas.

En el ámbito comercial, prohibir a partir de 2015 que se alquilen grandes edificios de oficinas con baja calificación energética; y en el social, más vías de acceso a los bonos para las clases más perjudicadas. Dos propuestas que completan el plan que Más País ha presentado al Gobierno para consumar el ahorro energético.

Noticias relacionadas