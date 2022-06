¿Cuánto cobran los miembros de las mesas electorales de las elecciones de Andalucía 2022?

Miembros de la mesa de un colegio electoral de Valladolid realizan el recuento de votos tras las elecciones celebradas en Castilla y León, el pasado mes de febrero. / EFE/NACHO GALLEGO

Conforme se va acercando la fecha de las elecciones en Andalucía el próximo 19 de junio, se van organizando las tareas administrativas necesarias para que el proceso se lleve a cabo de una manera ordenada y sin que dé pie a irregularidades que impidan el sufragio efectivo de la ciudadanía. Una de las cuestiones más importantes es la constitución de las mesas electorales, esto es, las personas que se hacen cargo del censo y de las urnas de votación en cada colegio electoral y que velan por que todas las personas censadas correctamente puedan ejercer su derecho al voto y elegir así al candidato o candidata de preferencia para conformar el Parlamento de Andalucía y en última instancia el Gobierno de la comunidad. Para las próximas elecciones, en Andalucía se han constituido un total de 10.187 mesas electorales.

La mesa electoral de cada colegio está integrada por un presidente o presidenta y dos vocales. Pero además, cada mesa convoca a seis personas más el día de las elecciones, dado que cada puesto cuenta con dos suplentes por lo que pueda pasar a los titulares en la misma jornada electoral. En total, son nueve las personas llamadas a constituir cada mesa electoral.

Estas personas son los responsables de presidir el acto de la votación, controlar el desarrollo de la votación y realizar el recuento y el escrutinio. Su constitución se lleva a cabo a partir de un sorteo público "utilizando cualquier procedimiento aleatorio o mecanismo al azar", según recoge la web del Ministerio del Interior, ejecutado por el pleno municipal de cada ayuntamiento.

Para las elecciones andaluzas del próximo 19 de junio, las mesas electorales fueron constituidas el pasado mes de mayo, entre el 21 y el 25.

¿Cuánto se cobra por estar en una mesa electoral?

Las personas que resultaron designadas a partir de los diferentes sorteos están obligadas a asistir, pero tienen derecho a una reducción de su jornada de trabajo de cinco horas el día inmediato posterior, siempre que sean trabajadores por cuenta ajena o funcionarios. Además, si ese día es laborable para los miembros de la mesa, tienen derecho a un permiso laboral retribuido por esa jornada.

Pero también, la legislación vigente contempla una dieta para las personas designadas como miembros de las mesas electorales. La cantidad está regulada por una orden ministerial dictada por el Ministerio del Interior.

En la actualidad, se aplica la Orden Ministerial INT/282/2019 de 7 de marzo sobre la regulación de la dieta de los miembros de las mesas electoral, dado que no se ha publicado ninguna posterior. Esta orden recoge que la dieta para los miembros de las mesas electorales sea de 65 euros. Esta cantidad, exenta de retenciones, se abona íntegramente sin importar el tiempo que se esté en la mesa. También la perciben los suplentes, siempre que sean llamados a formar la mesa por incomparecencia del miembro titular, pero no la reciben si no llegan a formar parte de la mesa electoral.

