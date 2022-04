Pere Aragonès amenaza con retirar el apoyo parlamentario a Pedro Sánchez

1 Se lee en minutos Xabi Barrena



Ante la sospecha de que el enfriamiento de las relaciones con el Gobierno por parte de la Generalitat de Cataluña quizá no sea lo suficientemente sugerente para el PSOE y Pedro Sánchez, el president Pere Aragonès subió este miércoles un peldaño en la escalada del trato entre ambos ejecutivos. Aragonès, en una entrevista en RAC-1, ha amenazado con retirar el apoyo parlamentario en el Congreso al Gobierno de PSOE-Unida Podemos si el Ejecutivo de Pedro Sánchez no da, no solo las correspondientes explicaciones, si no que asuma las responsabilidades por la trama de espionaje generalizado al independentismo.

Aragonès ha seguido andando por el alambre de la tercera vía por él abierta en el angosto espacio entre la voluntad de Junts y Carles Puigdemont de romper toda relación con el Gobierno y la de su propio, Oriol Junqueras, que defendió la pervivencia de la mesa de negociación por sus positivos efectos que tiene sobre la comunidad internacional.

El president ha recordado que uno de los motivos para la creación de la mesa de negociación es la voluntad del PSOE de aparecer, ante el electorado catalán, como "algo distinto al PP". "Si quieren ser distintos al PP", sentenció Aragonès, "que actúen de manera diferente al pp, que den explicaciones y asuman responsabilidades porque hasta el momento están actuando exactamente como habrían hecho los populares".

