Aragonès llama a preparar "alternativas" por si el diálogo con el Estado "se encalla"

Primer mensaje navideño del president Pere Aragonès repleto de detalles de esos con los que se pretenden explicar su forma de encarar la presidencia. Desde el 'decorado' elegido, una escuela de primaria en Santa Coloma, un centro que fue pionero en la implantación de la normalización lingüística (en plena polémica por la presencia del castellano en las aulas) al propio cambio de fecha de este mensaje. La adopción del día de Sant Esteve, el 'hecho diferencial' navideño catalán, herencia de épocas carolingias, equidista al republicano del mensaje del jefe del Estado, de Nochebuena, y del del resto de sus homólogos autonómicos, que suelen acomodarse en la Nochevieja. Y más allá de metamensajes para amantes de las pistas, Aragonès trazó su esquema habitual de intervención. La gran parte del león, obviamente, se la llevó la covid y sus efectos económicos. La contundencia, el 'procés'.

Para el president, este 2022 "debe ser el año en que empecemos a desbloquear el conflicto con el Estado. El año en que la negociación avance y porte resultados tangibles", porque hay que ofrecer una respuesta a la amplia mayoría de ciudadanos que saben que la resolución del conflicto pasa por el derecho a la autodeterminación y la amnistía".

Pero el republicano no se quedó en la pura expresión de deseo de que el año por iniciar sea clave para cerrar "la crisis democrática que hace demasiado tiempo que se arrastra". Fue más allá e incluso se planteó la opción de que "la negociación se encalle y no aporte resultados". Ante el grado de discreción en que Estado y Generalitat dicen mantener contactos sobre la mesa de negociación es difícil interpretar las palabras de Aragonès como un aviso ante algo que ya esté sucediendo o, quizá, solo una venda antes de la herida.

▶️ #President @perearagones: "Hem de començar a construir alternatives per si la negociació amb l'Estat s'encalla i no aporta resultats. No estem disposats a renunciar a la resolució democràtica del conflicte, però tampoc renunciarem a la independència de Catalunya" pic.twitter.com/DziitYryIh