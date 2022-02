La mitad de los españoles ha dejado Ucrania: unos 200 permanecen aún allí

Exteriores mantiene contacto diario con los residentes, que todavía pueden salir por sus propios medios

La información proporcionada el viernes sobre los movimientos de tropas rusas llevó a España a recomendar a sus nacionales que abandonen Ucrania

Albares reconoce que el momento "es muy tenso" pero sigue apostando por la diplomacia y el diálogo: "La guerra no es inevitable"

Aproximadamente la mitad de los españoles que viven en Ucrania, localizados sobre todo en la capital, Kiev, han abandonado el país. Sólo unos 200 permanecen todavía allí. Según los datos de la embajada española en Ucrania hay entre 400 y 500 residentes. De ellos un 40% han salido ya o están en proceso de hacerlo. El sábado el Ministerio de Exteriores recomendó a los españoles con domicilio ucraniano que "consideraran seriamente la posibilidad de irse temporalmente" por la amenaza que supone el despliegue de fuerzas rusas en la frontera y la "volátil situación de seguridad" y desaconsejó también viajar allí. Desde entonces, algo menos de 100 españoles han comunicado su intención de salir, que se suman a los que ya lo han hecho en los últimos días.

Exteriores tiene monitorizada a todo la comunidad española y se habla "a diario" con ellos. Algunos ya han advertido que no saldrán del país en ninguna circunstancia. La embajada, en la que trabajan 36 personas, está "totalmente operativa" y hay líneas aéreas que funcionan con normalidad y las carreteras y las vías ferroviarias continúan siendo seguras. "Salir de Ucrania no representa un complicación", ha señalado el ministro José Manuel Albares en una rueda de prensa junto a su homólogo en Países Bajos, Wopke Hoekstra. En todo caso, como el Ministerio hizo público el viernes, existe un plan de evacuación "para que se ponga en marcha en el momento en que sea necesario". Pero, "ahora no se dan las condiciones para ello".

Se está evaluando, ha explicado Albares, si en la embajada hay personal esencial por si "hiciera falta reducirlo". Porque todo es susceptible de cambiar "a mayor o menos gravedad", en función de la situación. El ministro ha reconocido este lunes que fue la información que el viernes, en una reunión oficial en seno del Consejo Atlántico, dio uno de los aliados lo que llevó a España a aconsejar a sus ciudadanos en Ucrania que dejaran el país. Aunque no ha revelado de que país se trata las referencias que ha ofrecido, "un aliado cuyos medios de inteligencia y análisis es muy superior a cualquiera de nosotros", dejan entrever que se trata de EEUU. El Gobierno de Joe Biden sostiene que, por los movimientos de tropas rusas, Europa está a las puertas de un "ataque inminente".

SIGUE LA APUESTA POR EL DIÁLOGO

El propio Albares ha asumido que el momento es "muy tenso" y que la situación en Ucrania "preocupa". "Hay 130.000 soldados rusos, una concentración que no obedece a ninguna amenaza para la seguridad de Rusia. Por lo tanto, nos tomamos la amenaza como muy seria".

Pero España mantiene la apuesta de una salida diplomática y, según el ministro, "el diálogo es todavía posible". "Para ello es necesario una desescalada en la frontera". La propia prensa holandesa le ha interpelado si estamos abocados a un conflicto militar porque el diálogo no parece conducir a ningún sitio pero el ministro ha insistido en "explorar esta vía hasta el último momento". "Hay que taponar la guerra tanto como podamos", ha señalado. "El diálogo debe producir una distensión, que lleve a una desescalada, que sólo puede llegar del lado ruso".

Albares ha resaltado que Rusia "sigue participando del diálogo" y el sábado pasado hablaron Vladimir Putin y Biden. "No minimizo la tensión enorme que hay en estos momentos en la frontera rusa pero la guerra no es algo inevitable".

