Sigue la gala de los Premios Oscar 2022, en directo

Cinco títulos que pasaron por la 66 Semana Internacional de Cine de Valladolid aspiran al Oscar

'El limpiaparabrisas' ('The Windshield Wiper'), del español Alberto Mielgo; 'Asuntos del Arte' ('Affairs of the Art'), de Joanna Quinn; 'La peor persona del mundo' ('The Worst Person in the World'), de Joaquim Trier; 'Escribiendo con fuego' ('Writing with Fire'), de Sushmit Ghosh y Rintu Thomas, y 'When We Were Bullies', de Jay Rosenblatt.

Son las cinco cintas presentes en alguna de las secciones de la 66 Semana Internacional de Cine de Valladolid (Seminci), celebrada en otoño, y que este domingo aspiran a hacerse con el Premio Oscar de la Academia de Hollywood.