Será una 'guerra' de tres

Puigdemont desvelará este jueves en Elna (Francia) si se presenta como candidato al 12M

Ya están convocadas las elecciones catalanas para el 12 de mayo y ya tenemos las primeras encuestas. Falta mucho tiempo y aunque el 70,3% dice que serán importantes, hay un 28% de indecisos. Sería, pues, absurdo hacer un pronóstico, pero es interesante ver cómo empieza la partida.

Según las tres encuestas conocidas (Prensa Ibérica, La Razón y El Español), el PSC de Salvador Illa parte en cabeza. Para este diario, con el 23,8% de los votos y 35-38 diputados (ahora tiene 33). El Español le da más escaños (42), pero lo más notable es que en la de Gesop para Prensa Ibérica aventaja en algo más de 5 puntos tanto a Junts como a ERC. Y que a la muy relevante pregunta de quién, con independencia de preferencias, cree que ganará, el 36,4% dice que el PSC frente al 18,5% de ERC y el 14,7 de Junts. Y el PSC también es visto como la opción ganadora en el electorado de ERC y Junts.

Illa lanza el mensaje de que hay que «pasar página» del procés. Fracasó en 2017 y además ERC y Junts han sido incapaces de gobernar juntos. Cataluña debe dejar de dividirse sobre lo hoy imposible y centrarse en las cosas necesarias los próximos cuatro años. Pero no lo podrá hacer si hay políticos relevantes, con muchos votos detrás, que están inhabilitados. Pasar página exigía, pues, los indultos y, aunque el 43% de los electores socialistas no la aprueban, también la amnistía. Por eso quiere gobernar con un programa factible (más que sobre ideas) para los autonomistas y los independentistas que, como ciudadanos, tienen urgencias y necesidades que no están atendidas. Es una propuesta pragmática que necesitaría muchas complicidades. ¿Las tendría?

El president Pere Aragonès anticipó las elecciones porque tras el increíble no de los comunes a los presupuestos más expansivos de la historia (que no se podrán volver a repetir) no podía seguir con una minoría de solo 33 diputados. Aragonès está bien valorado (un 4,9 frente a un 4,8 de Illa y el 4,3 de Puigdemont) y ERC resiste bastante bien pese al lógico desgaste de todo Gobierno. Más si está en minoría. Y el mensaje que ha lanzado es a la vez radical y difícil, pero no imposible. Un pacto fiscal a la vasca en que Cataluña recaude todos los impuestos y pague luego una cuota de solidaridad con el resto de España. ¿Por qué los vascos sí y los catalanes no? Además, recuerda la exigencia de Artur Mas anterior al procés. Aunque es una propuesta que no será nada fácil de sacar.

El candidato del PNV, Imanol Pradales, ha dicho que su partido aspira a lo que aspira (la independencia), pero sabe el momento que vivimos y se define como «un independentista con los pies en el suelo». ¿Va ERC, sin decirlo, camino de ser un PNV, pero de izquierdas?

Más misterio rodea la candidatura de Junts que Puigdemont acabará de despejar hoy. Es el indiscutible líder de Junts, el único que asegura su unidad y ha recobrado gran notoriedad por la negociación con Pedro Sánchez para la investidura. Además, aunque por poco (21% contra 18,1% de Illa), es el candidato preferido en la encuesta de Prensa Ibérica. Pero Puigdemont debe definirse. ¿Quiere que Junts sea un partido atrapa-todo de centro (como la antigua CDC) para gobernar Cataluña (como Pujol), o pretende insistir en el rupturismo total con España para repetir la declaración de independencia? ¿Quiere un partido maximalista, como Laura Borràs, u otro moderado que no renuncie al 2017 como Xavier Trias? ¿O las dos cosas a la vez?

Y luego está el PP que, gracias a que Feijóo fue la primera fuerza en las elecciones de julio, experimenta una gran recuperación y salta de 3 a 12 o 14 escaños, absorbiendo casi todos los votos de Cs y parte de los de Vox. Pero el PP aún no ha decidido su candidato. Alejandro Fernández tiene el apoyo de parte de las bases, pero Feijóo teme que no sea el idóneo para una etapa de más diálogo. E increíblemente tenía en barbecho su asignatura catalana.

Sea quien sea el ganador, serán obligados pactos para los 68 diputados de la investidura. La encuesta de Prensa Ibérica indica que la mayoría independentista está en el aire. Además, una reedición del pacto ERC-Junts de 2021 parece complicada tras la sonada ruptura de esta legislatura. ¿Qué acuerdos: necesarios, laboriosos e incluso dolorosos se tendrán que lograr?