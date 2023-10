La quema del Corán

Policías de pie en Estocolmo, donde un refugiado iraquí, identificado como Salwan Momika, quemó y pateó un ejemplar del Corán, una semana después de que se desataran protestas en el mundo islámico por la profanación del libro sagrado de los musulmanes. EFE/EPA/Oscar Olsson SWEDEN OUTStockholm (Sweden), 31/07/2023.- Police stand guard as a man (not in picture) prepares to burn a copy of the Koran in protest, during a demonstration at Mynttorget in Stockholm, Sweden, 31 July 2023. Various Muslim organizations have condemned such actions holding protests against Sweden for allowing anti-Islam activists to desecrate and burn copies of the Muslim holy book of the Koran. (Protestas, Suecia, Estocolmo) EFE/EPA/OSCAR OLSSON SWEDEN OUT