Magdalenas de chocolate saludables: sin gluten, sin azúcar y listas en 15 minutos

Bizcochos, galletas, donuts o tartas, aunque es infinita la cantidad de dulces que hay en el mundo, con diferentes sabores y texturas. Sin embargo, son muchos los que no pueden comer estos alimentos bien por intolerancias o alergias, aunque esto no supone ningún problema para disfrutar de ellos. Existen miles de formas de elaborar dulces, ya que la mayoría son muy versátiles y pueden elaborarse con los ingredientes que desees.

En el caso de ser intolerante a la lactosa, solo tendrás que optar por ingredientes como leche sin lactosa, leche de avena, entre otros. Lo mismo sucede con los celíacos o intolerantes al gluten, pueden elaborarse dulces empleando harinas que no lleven trigo. Pero ¿alguna vez has pensado en elaborar un dulce que no lleve ni harinas ni leche? Con solo cuatro ingredientes podrás preparar en casa unas ricas magdalenas de chocolate totalmente saludables: bajas en azúcar, sin harinas, sin leche y en tan solo 15 minutos.

Ingredientes

1 plátano

125 gramos de tu yogur natural favorito

2 huevos

Chocolate 85%

Cómo elaborar magdalenas de chocolate bajas en azúcar y sin gluten

Pela un plátano, córtalo en trozos pequeños y con ayuda de un tenedor ve aplastando los trozos muy bien hasta obtener una especie de puré sin grumos. A continuación, coge tu yogurt natural favorito y agrégalo al plátano. Remueve bien hasta que los dos ingredientes estén bien integrados.

Una vez lista la mezcla, añade dos huevos, bátelos bien con el mismo tenedor, no es necesario utilizar batidora. El resultado debe ser una masa más bien líquida. Cuando esté en ese punto agrégala a unos moldes de silicona en forma de magdalena, aunque también puedes optar por hacer un bizcocho, en vez de emplear moldes pequeños de magdalena deberías utilizar un molde apto para bicochos.

Agrega en el interior de cada molde una onza de chocolate y después incorpóralas 15 minutos a 190º en la freidora de aire o bien en el horno. Pasado ese tiempo ya estarían listas para disfrutar.