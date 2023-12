Estos son los alimentos que bajo ningún concepto puedes meter en la freidora de aire

Si has adquirido recientemente una freidora de aire -también conocida como airfryer- puede que te hayas emocionado probando todo tipo de recetas innovadoras al comprobar que los alimentos se cocinan con más rapidez y sin tanta grasa. Sin embargo, hay que matizar que no se puede introducir cualquier sustancia, ya que algunas texturas estropean la máquina. Además, hay productos cuya preparación no es posible con la forma de funcionamiento de esta máquina.

Para alargar la vida útil del aparato, debes limpiar la freidora de aire teniendo en cuenta algunas recomendaciones, como evitar que caigan líquidos en el motor y en los conductos internos, ya que podrían provocar un cortocircuito. Hay que aplicar este mismo consejo en cuanto a los ingredientes que incluyas en la cesta de la freidora. Te contamos cuáles son los productos que no debes meter en tu airfryer.

Líquidos: sopas, purés, salsas o caldos

Cualquier plato o ingrediente líquido no será buen amigo de una freidora de aire, ya que, como se ha mencionado previamente, si alguna salpicadura cae en su interior, se podría producir un cortocircuito que impediría el funcionamiento normal del aparato o, incluso, una chispa. En todo caso, para recalentar un alimento con estas características, se debería colocar dentro de un recipiente apto, aunque lo mejor es que lo hagas mediante otras vías, como en el microondas o en un cazo al fuego, al estilo tradicional.

Queso

Este lácteo se funde perfectamente en la freidora de aire y es justo este motivo por el cual no se podría colocar directamente en la cesta, puesto que si caen restos de queso derretido en el motor, este se quedaría dañado. Hay que proteger previamente el fondo del cajón o introducir el queso dentro de un recipiente adecuado. Existen en el mercado accesorios especialmente creados para airfryers.

Arroz y pasta

Estos alimentos ricos en carbohidratos no pueden ser preparados en una freidora de aire, ya que necesitan ser sumergidos en agua para cocerse. Precisamente la función de este electrodoméstico es desprender calor seco, algo que sirve para conceder una textura de fritura o de asado a los alimentos, no de hervido. Por lo tanto, si metes, por ejemplo, macarrones crudos en una freidora de aire, no se cocinarán.

No se puede hacer pasta en la freidora de aire / Klaus Nielsen (Pexels)

Rebozados crudos

Muchas personas desaconsejan freír croquetas con este aparato porque estas a veces se abren y se deshacen, aunque hay algún consejo para tratar de remediarlo. Pero, además, los especialistas en cocina refieren que el toque 'crocante' se consigue gracias a la inmersión brusca en una temperatura muy alta, lo cual es bastante difícil de conseguir en una airfryer.

Otras recomendaciones

Hay que tener en cuenta las diferencias en el acabado de los alimentos según cuál sea su textura. En el caso de alimentos húmedos, la consistencia que dejará la freidora de aire será parecida a la de cocción en una olla, es decir, más blanda. En cuanto a los productos más secos, quedarán más crujientes.