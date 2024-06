Más de la mitad de los jóvenes españoles se preocupa por el futuro del planeta y la sostenibilidad

La preocupación por el desperdicio de alimentos y su impacto en el cambio climático es cada vez mayor. No obstante, los jóvenes son el colectivo que tiene la fama de que no están concienciados y en realidad la Generación Z considera fundamental evitar el derroche alimenticio.

"La realidad de los más jóvenes es esencial para entender el problema del desperdicio de alimentos y poder dar con soluciones a esta lacra mundial. Si fomentamos la actuación colectiva y la unión de fuerzas conseguiremos avanzar hacia ese objetivo de desperdicio cero", sostiene Marie Lindström, directora de la aplicación Too Good To Go en España que salva comida y combate con el despilfarro de alimentos. Además, ha elaborado un último estudio en el que destacan que más de la mitad de los jóvenes asegura desperdiciar menos del 5% de la comida que compran y 2 de cada 3 aseguran vivir con preocupación el futuro del planeta y la sostenibilidad.

La compañía de impacto social junto con ISIC (Carné Internacional de Estudiantes) ha encuestado a 1.700 estudiantes llegando a la conclusión de que el 80% de los jóvenes estudiantes en España, de entre 18 y 25 años, considera "fundamental evitar el desperdicio de alimentos para frenar el cambio climático".

De hecho, el 63,6% vive con preocupación el futuro del planeta y la sostenibilidad. En este sentido abordar el desperdicio de alimentos es señalado por los jóvenes como una cuestión fundamental, pues 4 de cada 5 considera clave afrontar este reto para garantizar un futuro más verde. Y es que, cuando se tira comida, se desperdician todos los recursos naturales empleados para su producción. Se malgasta el 24% del agua empleada para producir alimentos, mientras que el 30% de la tierra cultivada se destina a productos que nunca se consumirán. Incluso, esta problemática representa hasta el 10% de todas las emisiones de gases de efecto invernadero a nivel global.

El bolsillo de los estudiantes ante la inflación

Además de por causas relacionadas con el medio ambiente, la creciente concienciación sobre el desperdicio de alimentos se ha visto motivada por la subida del precio de los alimentos. Por tanto, la inflación ha tenido un impacto significativo en el presupuesto de los estudiantes, ya que al 84% le falta dinero para poder comer bien a final de mes según los datos de la encuesta.

Como solución a esta problemática, los jóvenes buscan alternativas para cubrir sus necesidades básicas y el 96% afirma haber tenido que cambiar sus hábitos de consumo de alimentos y, de estos, un 51% asegura prestar una mayor atención para evitar el desperdicio de alimentos.

De este modo, las generaciones jóvenes reconocen la necesidad de adoptar un enfoque responsable para preservar el medio ambiente y también cuidar su bolsillo. Pero, ¿se refleja esto en su desperdicio? Aunque se trata de una tarea complicada, los esfuerzos están presentes y más del 50% asegura tirar menos del 5% de la comida que compran.

Esta tendencia a cuidar tanto el medio ambiente como la economía personal se ve reforzada por ciertos hábitos de compra. Así, un 68% se fija más en las promociones y descuentos, mientras que un 54% ha reducido la calidad de los alimentos que compra y un 35% ha disminuido la cantidad de comida.