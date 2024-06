Ibai Llanos desvela por qué iba en silla de ruedas en su regreso a España: "Ni he ido al médico"

Las imágenes corrieron como la pólvora por las redes sociales en la tarde de este lunes. El streamer Ibai Llanos regresaba a España tras su estancia en México -donde su equipo Porcinos FC ha ganado la World Cup de la Kings League- y un viaje a EEUU para grabar un vídeo con el youtuber Mr. Beast, pero su llegada al aeropuerto de Barcelona, en silla de ruedas y visiblemente agotado, dejó preocupados a sus millones de seguidores.

Ibai, incapaz de articular palabra, era empujado por personal del aeropuerto hacia un ascensor ante la sorpresa de la prensa que esperaba en la zona de llegadas. "¿Todo bien?", preguntaban los reporteros, que recibieron la respuesta de Marcos, acompañante y mano derecha de Ibai en Porcinos FC: "Sí, solamente tiene fiebre. Se encuentra mal". Tras esto, entran en un ascensor y desaparecen de la escena, dejando a los seguidores con la duda de qué le pasaba al streamer pese a las palabras de Marcos.

Las imágenes, que no tardaron en hacerse virales, y los miles de comentarios obligaron a Ibai a salir a desmentir ciertos comentarios. "Hola a todos, ¿cómo estáis? He visto que anda circulando un vídeo en silla de ruedas en el aeropuerto de Barcelona", comenzaba explicando en sus historias de Instagram, "y la verdad es que la celebración de ser campeones del mundo se me fue de las manos. Tengo que reconocerlo. La fiesta de Monterrey me mató, la noche mexicana esconde locuras".

"También diré algo que es surrealista. Iba en la silla con los ojos cerrados y vienen medios de comunicación a hacerme preguntas y a preguntarme por cosas. Y luego gente alrededor grabándome. Efectivamente, la realidad ha superado la ficción, esto es peor que Black Mirror, se nos ha ido completamente la cabeza. Os tienen que quitar internet ya. Tenéis el cerebro achicharrado pero a otro nivel", declaraba Ibai, que además de comentar su perspectiva aprovechaba para criticar la actitud de las personas y los medios que le grabaron.

Parece que la victoria de Porcinos FC en la Kings World Cup, el torneo mundial de la Kings League celebrado en México que ha durado varias semanas, tuvo una celebración a la altura del premio del evento, de un millón de dólares, que consiguieron el pasado sábado 8 de junio. La fase eliminatoria del torneo, las finales en el estadio de Monterrey, la fiesta de celebración y el viaje de regreso a España pasaron factura a Ibai, según su versión.

Tras publicar estos comentarios en Instagram, el streamer volvió a explicar las imágenes durante un directo en Twitch para seguir un partido de League of Legends de su equipo MAD Lions Koi. "La gente queriendo grabar a todo el mundo bajo cualquier situación me parece increíble. Pero vamos, ahora es lo típico que se hablará durante días", comenzaba reflexionando.

"La realidad chavales es que llevaba una cuajada de México. No me pasa nada, es lo que tiene pillar un avión sin haber dormido y estar jodido, no tiene mucho más. Ni siquiera he ido al médico, es que no... os contaría qué tengo pero es que no tengo nada", comentaba Ibai ante este episodio incómodo. "Ahora he dormido un poco y estoy de puta madre, sinceramente. Necesitaba dormir un poco porque han sido días locos".