Polémica en el aeropuerto de Madrid con Piqué y Clara Chía: amenazas, empujones e insultos

Desde que el exfutbolista catalán Gerard Piqué terminó su relación con la cantante colombiana Shakira no ha parado de estar involucrado en 'movidas'. Primero el brutal 'zasca' de Shakira en la canción que sacó con Bizarrap y que dio la vuelta al mundo, Sessions #53, con indirectas como: "Una loba como yo no está pa' tipos como tú' o "Tiene nombre de persona buena, clara - mente no es como suena", haciendo referencia a su actual novia Clara Chía. Aunque no ha sido el único dardo que la cantante ha lanzado al exfutbolista.

Ahora Piqué se ha visto involucrado en una nueva polémica y es que el pasado viernes 19 de abril llegó a Barajas, el aeropuerto de Madrid, de la mano de Clara Chía para asistir a las finales de la Kings y la Queens League. La jornada final del torneo se celebrará este sábado, 20 de abril, en el WiZink Center. Sin embargo, la pareja no tuvo el mejor recibimiento, al menos, como ellos lo esperaban.

Qué ha pasado con Piqué y Clara Chía

Una vez aterrizaron, la pareja mediática, escoltada por nada más y nada menos que ocho agentes de seguridad, se toparon con los medios de comunicación, a quienes evitaron dar cualquier tipo de información. Sin embargo, los reporteros intentaron acercarse a ellos, pero uno de los escoltas respondió de manera agresiva: "Te voy a dar una hostia" mientras que su compañero respondía a otro periodista: "¡Que te quites!".

La situación ha desatado una lluvia de críticas a la gestión de la seguridad de AENA, ya que no es normal que un agente de seguridad trate de esa manera a los medios de comunicación.