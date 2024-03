Piqué la lía con Marina Rivers: "Si no se quita la camiseta no entra”

El pasado lunes hubo un nuevo programa de la Kings League que ha traído momentazos, esta vez ha sido protagonizado por Piqué y la influencer Marina Rivers. Las finales de la Kings y Queens League están cada vez más cerca, teniendo lugar en el Wizink Center de Madrid y trayendo consigo otros dos torneos paralelos como el Open Shootout Vip y el Kings GP. En el primero, consistente en lanzamientos de penaltis, formarán parte multitud de rostros conocidos.

Qué ha ocurrido con Piqué y Marina Rivers

El Open Shootout Vip estará protagonizado por dos influencers, Dulceida y Marina Rivers, esta última formará parte de PIO FC, presidido por Samy Rivers, algo que ha causado polémica por la pelea de ambas que tuvo lugar el pasado año en La Velada del Año 3. Por otro lado, Dulceida aparecerá en el Operan Shootout Vip con el equipo Ultimate Móstoles.

El caos se forma cuando Marina Rivers entró al directo de la Kings League con una camiseta del Real Madrid. Esto generó una situación bastante cómica aunque un poco incómoda para Piqué por lo que no pudo evitar contenerse y decir: "No entra si no se quita la camiseta". Oriol Querol se dio cuenta de la metedura de pata del exfutbolista a lo que respondió: "Mejor que se la cambie", provocando la risa de todos los presentes, incluida la de Marina Rivers.