La relación de Salva Reina y Kira Miró: un amor de ficción que se convirtió en realidad

Liam Hemsworth y Miley Cyrus, Javier Bardem y Penélope Cruz, Andrew Garfield y Emma Stone, Robert Pattinson y Kristen Stewart, son parejas que se conocieron en rodajes de películas y que finalmente acabaron juntas, aunque algunas de ellas han decidido tomar caminos separados. Lo mismo sucedió con Salva Reina y Kira Miró. Pasó de ser una relación ficticia a una realidad.

Salva Reina, intérprete y humorista malagueño, aunque canario de nacimiento, saltó a la fama por sus papeles en ficciones como 'Mano de hierro', y 'Muertos S.L' , la última serie que ha saltado a las pantallas y a la que fue a promocionar el pasado jueves a 'El Hormiguero' junto a su compañera Adriana Torrebejano. Aunque realmente Reina se hizo conocido sobre todo por 'Allí abajo', la serie que obtuvo tanto éxito.

Cómo se conocieron Salva Reina y Kira Miró

El pasado marzo de 2022 la revista 'Hola' publicó unas imágenes de los actores paseando de manera muy cariñosa por las calles de Madrid, algo que hizo saltar las alarmas dando a entender que había algo más que una simple amistad entre ellos. No era sorpresa para nadie y más cuando trabajaban juntos en la película 'Todos lo hacen bien'. Más tarde, la actriz canaria confirmó su relación y que perdura hasta hoy. Un amor que pasó de la ficción a ser una historia real.

Aunque no solo coincidieron en un solo rodaje si no que después de grabar 'Todos lo hacen bien' y dos días después de confirmar su noviazgo, presentaron juntos 'Vienes o voy' en el Festival de Málaga. Kira Miró no tuvo ningún reparo en hablar a los medios de su relación, sin embargo, Salva Reina optó por llevarlo en una mayor intimidad, hasta el año pasado que decidió romper su silencio.