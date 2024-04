Así es la nueva iniciativa de Leroy Merlín que aplauden los clientes (y que ayuda al medio ambiente)

Leroy Merlin es el gigante de la decoración para nuestras casas. Cada momento lo aprovechan para reinventarse con el objetivo de contemplar siempre las nuevas iniciativas y estar al día en tendencias. En el último tiempo el alquiler de cosas y no me refiero a casas, sino a vestidos, bolsos, complementos, etc, ha llegado a nuestro país para dejar poco a poco las compras compulsivas y comprar de manera sostenible. Leroy Merlin ha aprovechado para unirse a este servicio e innovar en el sector.

La nueva idea de alquiler de Leroy Merlin

Con el objetivo de potenciar el consumo responsable, Leroy Merlin llega con una nueva iniciativa. Han lanzado un servicio de alquiler de productos como maquinaria y herramientas del hogar para sus clientes. Este nuevo servicio ya está disponible de manera online en la península, islas baleares y en un total de 33 tiendas físicas, -el servicio a las islas Canarias llegará más adelante.

El director general de Leroy Merlin España, Alain Ryckeboer, interviene durante un acto de Leroy Merlin / Alejandro Martínez Vélez - Europa Press

Alquiler de maquinaria y herramientas

El alquiler para maquinaria y herramientas tiene un mínimo de 24 horas, además de entregar una fianza que se devolverá cuando la maquinaria se entregue de nuevo a las tiendas. Esta nueva iniciativa ayuda a la reducción de la huella de carbono y el consumo responsable y sostenible en nuestras compras.

Si un cliente quiere alquilar alguna herramienta o maquinaria solo debe comprobar la disponibilidad del objeto y pagar esa fianza que pide Leroy Merlin. Esta iniciativa puesta ya en marcha trae alquiler de objetos como:

Productos para el cuidado del jardín.

Unidades portátiles de calefacción y climatización.

Barbacoas o parasoles.

Martillos perforadores.

Maquinaria de limpieza para el jardín y la piscina.

Pulidoras de suelo.

Cortadoras de gres.

Una nueva iniciativa para reducir las compras y tomar constancia de la sostenibilidad, que ya se suma a una iniciativa activa a la que denominaron como 'Casi Perfectos', en la que los clientes devuelven los productos con pequeños daños estéticos a la compañía, con el objetivo de volver a ponerlos a la venta con un descuento atractivo.