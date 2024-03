Con descuentos de hasta el 70%: Así es este 'outlet' de muebles de lujo en Madrid

Mesas, sillas, incluso camas para animales a más del 50%, parece mentira, pero no, es posible. Puedes encontrar estos muebles y mucho más en una tienda situada en la capital. Se trata de Kave Home y se encuentra en el centro comercial Oasiz de Torrejón de Ardoz. Nació en Barcelona y actualmente cuenta con tres tiendas en Madrid, dos en el Barrio de Salamanca y una en Torrejón de Ardoz, teniendo esta última una extensión de 1.500 metros cuadrados.

Así es el interior de Kave Home

A pesar de que Ikea sea la tienda líder en decoración, Kave Home no se queda atrás y no solo por la variedad de muebles que ofrece si no porque tiene todo rebajado, desde 35%, muebles que están en perfecto estado, 50%, las piezas que tienen pequeñas imperfecciones y 70% con imperfecciones más notables.

Este outlet es una buena manera de comprar artículos y darles una segunda vida a pesar de tener pequeñas taras. Puedes encontrar desde sillas, cuadros y vajillas hasta grandes mesas de comedor que costaban 700€ rebajadas a 400€.