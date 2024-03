Recetas de la abuela: el caldo 'levantamuertos'. Antiinflamataorio con colágeno y que ayuda a los huesos

Como los platos de las abuelas no hay nada. Sus diferentes recetas son ya un clásico de la cocina que no dejan a nadie indifernte. Desde unas buenas lentajas o estofados a recetas más sencillas pero con gran sabor y beneficios como lo son los caldos. El "levantamuertos" es uno de ellos.

En los días fríos de invierno, el caldo de huesos, rico en nutrientes, es una herramienta poderosa para fortalecer las articulaciones, aliviar el dolor y la inflamación, y mejorar la salud general de la piel, el cabello y las uñas. Incorporarlo a la cena, como entrante o plato principal con verduras y carbohidratos, es una forma efectiva de beneficiarse de sus propiedades.

Además contiene un ingrediente beneficioso para la salud como lo es el colágeno. Este plato tradicional es rico en esta proteína, que no solo preserva la elasticidad de la piel, sino que también combate arrugas y flacidez.

El colágeno, fundamental para la salud de la piel y las articulaciones, juega un papel crucial en la estructura del cuerpo humano. Según la Academia Española de Nutrición y Dietética, esta proteína forma una malla que fortalece los huesos y proporciona flexibilidad.

Receta del caldo "levantamuertos"

Ingredientes :

Hueso de ternera

Huesos de cerdo

Hueso de caña

Hueso o punta de jamón

Agua abundante

Preparación :

2.Llevar al horno a 180ºC durante 15 minutos.

3.En una cacerola grande, poner suficiente agua, alrededor de 4 litros y los huesos tostados y cocinar durante seis horas a fuego bajo.

4.En el medio de la cocción, retirar la espuma y exceso de grasa con un colador.

5.Cuando haya transcurrido este tiempo, retirar los huesos y colar el caldo.

6.Dejar enfriar y guardar en el freezer para consumir cuando se lo desee.