Quién es Nebulossa, el dúo ganador del Benidorm Fest 2024 que representará a España en Eurovisión

Nebulossa se alzaba con la victoria en la final del Benidorm Fest, gracias a su tema 'Zorra', que ya se ha convertido en todo un himno. El tema recibió 156 puntos y una gran acogida por parte del jurado y el público, que llevaron al dúo a proclamarse ganadores por delante de St. Pedro y Angy. Pero ¿quiénes están detrás de este grupo?

El dúo electropop está compuesto por los alicantinos María Bas (55) y Mark Dasousa (47), un matrimonio que lleva más de 20 años juntos regenta una peluquería y tienen dos hijos de 20 y 11 años en común. Durante un vídeo de presentación de la semifinal, Dasousa reveló en qué momento de su vida se encontró con Bas. “Ella me cuidaba de pequeño. Vamos, que me lie con mi canguro”, bromeó el polifacético artista, que destaca por su peculiar y original pelo rosa. El productor y músico reconocía estar muy orgulloso de su chica porque estaba cumpliendo su sueño en la música, aunque "él no estuviera en el foco". "Un día me dijo que quería hacer un proyecto musical con canciones que escuchaba cuando era joven y esto nos ha llevado hasta aquí. Para mí es un placer poder acompañarla en un camino tan importante para ella después de 20 años como pareja. Pese a que yo no estoy en el foco de atención, estoy disfrutando muchísimo poder contribuir a hacer feliz a mi gran amor", decía.

Por su parte, Bas declaró que con 'Zorra' se quiere reivindicar el hecho de que la edad no debe ser un impedimento para triunfar en la música: "Cuando llegas a una edad, ves cómo te van cerrando puertas, pero siempre he procurado estar detrás para empujarlas. Al final llegas a la conclusión de que, si quieres algo, tienes que trabajar duro para conseguirlo".

El grupo nació en 2018 y dos años después salió a la luz su primer single, 'La Colmena'. Desde entonces su carrera musical ha ascendido de forma progresiva. En 2021 presentaron el álbum 'Poliédrica de Mí', donde se encuentran algunos de sus temas más famosos, como Glam o Armada Roja. Este hecho se hizo viral y empezaron a viajar por España dando conciertos con los que se dieron a conocer todavía más. En 2022, lanzaron '1N84' en colaboración con la cantante, actriz y activista LGTB Rocío Saiz.

Con ese primer repertorio de bailables, divertidas y reivindicativas canciones, Nebulossa se ha subido a los escenarios de salas de Madrid, Barcelona, Valencia, Málaga, Zaragoza o Ponferrada. Llegaron a la primera semifinal del Benidorm Fest siendo el tema más escuchado en YouTube y han conseguido convencer a España para ser los representantes en el certamen de Eurovisión con su canción 'Zorra'