Adiós a la mampara de la ducha: esta es la mejor opción para no tener humedades en el baño

Las mamparas son uno de los elementos más relucientes del baño, pero se resisten a estar inmaculadas porque acumulan suciedad fácilmente. Los residuos de cal que se encuentran en el agua y en los restos de jabón se pegan a la superficie y les dan un aspecto opaco y dejado. Además, mantener la higiene del baño es muy importante no solo por imagen, sino también para cuidar de tu salud y la de tu familia. No obstante, conseguir que la mampara del baño luzca como en los catálogos no es un proceso tan complicado si se toman una serie de medidas.

No todo es negativo, ya que la mampara es un objeto clave para que los problemas de salpicaduras o charcos se acaben, convirtiéndose en un esencial en muchos hogares. Por tanto, a pesar de sus cosas positivas y negativas, la moda también sigue avanzando y, por tanto, cambian las formas en las que se planteen las cosas que parecen tradicionales en nuestra casa.

La excepción a no usar mampara de la ducha

"La Ordenatriz" es una influencer dedicada al mundo de la limpieza, que habla sobre sus trucos en su cuenta de Instagram. Esta última vez, ha dado una alternativa a la mampara de la ducha. Tal y como ha dicho, las últimas tendencias de diseño de interiores relevan, que lo mejor es no tener mampara de la ducha en tu baño.

Los muros separadores son los favoritos para aquellas personas que han optado por reformar su baño últimamente. De esta forma se aprovecha el propio diseño del baño, jugando con un muro de obra y el espacio del plato de la ducha y evitando las salpicaduras. Si prefieres sacrificar cobertura y ganar en luz, la opción son los medios muros, aunque tienes que tener cuidado de no salpicar en exceso y dejar inundado el baño.

Tendencias de materiales y colores

Para estos nuevos proyectos y diseños, tal y como viene siendo tendencia desde hace algunos años, los colores minimalistas como el blanco, el gris claro y los colores crudos, son la mejor opción para este tipo de diseños restaurados y modernos. Por tanto, un espacio amplio y luminoso, sin mampara es lo mejor y la tendencia para este año de cara al diseño de interiores de los baños de casa.