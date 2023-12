Las mejores películas para una Nochevieja en casa

La última noche del año suele estar asociada a un plan festivo, una cena con las mejores galas o una macrofiesta. Pero, si prefieres iniciar el 2024 de una forma más tranquila, te recomendamos estas películas para que la noche sea igual de divertida desde el salón de tu casa. Acompañado o solo, te reirás y hasta te enamorarás seguro.

Solamente tendrás que encender el televisor y poner las palomitas en el microondas. Cuidado con que no se te quemen y listo, llega la hora de echarle un poco de sal a tu noche mágica.

Al igual que la comedia infantil 'Solo en casa' es sinónimo de Navidad. Lo mismo sucede con la comedia romántica británica 'Love Actually' que desde su estreno en 2003, escrita y dirigida por Richard Curtis, se ha convertido en una tradición especialmente para los enamorados. Y es que el amor está en el aire, y el desamor también. Porque varias parejas lidian con asuntos del corazón, la familia, las bodas y los aeropuertos en Navidad.

El 'diario de Bridget Jones' es una película dirigida por Sharon Maguire con Renée Zellweger, Hugh Grant, Colin Firth, Jim Broadbent, Gemma Jones. Un clásico de los clásicos para los románticos. La protagonista Bridget Jones cambia los rollos de una noche por el príncipe azul. Una ingeniosa historia que desvela algunos entresijos de la mente femenina.

El diario de Bridget Jones. / Archivo

Y para los que prefieran ver una película romántica al mismo tiempo que fantástica pon en el buscador de tu palataforma de streaming 'El secreto de Adaline', dirigida por Lee Toland Krieger y escrita por J. Mills. A raíz de un accidente, Adaline (interpretada por Blake Lively) deja de envejecer a los 29 años. Décadas después, se resiste a enamorarse de un magnate de la tecnología.

Y si eres de clásicos, de los que prefieren las películas en blanco y negro. Indiscutiblemente tienes que ver 'El apartamento' (The Apartment). Es una película de comedia dramático-romántica estadounidense de 1960, dirigida por Billy Wilder y ganadora de 5 Premios Óscar. La cima de dos de las más grandes pareja artísticas de la historia del cine, la que formaron Jack Lemmon y Shirley MacLaine y el veterano escritor I.A.L Diamond con Billy Wilder, quienes ya habían colaborado en 'Con Faldas y a Lo Loco'. Una mordaz y satírica comedia sobre la ambición insaciable de los hombres. C.C.Baxter (Robert Forster), empleado en una compañía de seguros, intenta ascender en la empresa prestando la llave de su apartamento para las citas de sus jefes.

Fotograma de la película 'El apartamento' / Archivo

Continuamos con otro clásico llamado 'Qué bello es vivir' (It's a Wonderful Life). Es una película estadounidense de 1946 dirigida y producida por Frank Capra, basada en el cuento de The Greatest Gift (El mayor regalo), escrito por Philip Van Doren Stern en 1939. George Bailey (James Stewart) es un honrado y modesto ciudadano que dirige y mantiene a flote un pequeño banco familiar, a pesar de los intentos de un poderoso banquero por arruinarlo. Concretamente, en el día de Nochebuena de 1945, sobrecogido por la pronta desaparición de una importante cantidad de dinero, que supondría no sólo la quiebra de su banco, sino también un gran escándalo, decide suicidarse, pero cuando está a punto de hacerlo ocurre algo insólito.

Y la crítica habla. Según Pablo Kurt creador de la web de votación y recomendación de películas y series, Filmaffinity, la película 'Cuando Harry encontró a Sally', es la comedia americana de los ochenta (con permiso de Woody Allen), ya que tuvo aquí su mejor y más entrañable exponente. Harry Burns (Billy Cristal) y Sally Albright (Meg Ryan) son dos estudiantes universitarios que se conocen por casualidad, cuando ella se ofrece a llevar Harry en su coche. Durante el viaje hablan sobre la amistad entre personas de diferente sexo y sus opiniones son absolutamente divergentes: mientras que Harry está convencido de que la amistad entre un hombre y una mujer es imposible, Sally cree lo contrario. A pesar de ello, pasan los años y su relación continúa.