Cuidado si te llaman para avisarte de una subida en tu tarifa, podría ser el "timo de la doble llamada"

¿Te han llamado para avisarte de que tu tarifa de móvil va a subir? ¿Y te han pedido después tus datos para "facilitarselos a la OCU" y que pueda recomendarte otras compañías? Ten cuidado, podría tratarse de un timo.

La OCU lleva bastante tiempo denunciando que algunos consumidores están siendo víctimas del "timo de la doble llamada” que consiste en engañar a los usuarios para que cambien de compañía. Esta dudosa práctica afecta a clientes de distintas operadoras (Pepephone, Movistar, Vodaphone...), y además, en muchos casos se recurre al nombre de OCU como argumento para convencer al usuario.

La nueva normativa sobre llamadas comerciales no ha logrado aún impedir este tipo de llamadas comerciales no solicitadas en las que la empresa que llama no se identifica. Esto hace casi imposible que el usuario sepa quién es responsable de un número de teléfono que se utiliza para hacer llamadas como estas: es habitual que las operadoras recurran a subcontratas a quienes trasladan la responsabilidad directa por estas prácticas engañosas.

¿Cómo reconocer que es un timo?

Debes recibir dos llamadas seguidas:

Primero te llamará alguien que se hará pasar por tu actual compañía para decirte que van a subir tu tarifa de forma importante , al menos 15 o 20 euros al mes.

Poco tiempo después, recibirás una segunda llamada de una compañía rival que te hará una buenísim a oferta y te dirá que es la compañía reocendada por la OCU. Después, te pedirán tus datos bien para registrarte en esa nueva compañía, bien para "pasárselos a la OCU".

Pero todo esto es mentira: todo esto es un timo para que se cmabie de compañía de forma fraudulenta y haciendo uso del nombre de la OCU.

La OCU recuerda además en su página web que la organización de consumidores nunca hace recomendaciones a través de llamadas telefónicas, solo a través de sus publicaciones oficiaes y que es ilegal usar el nombre de OCU con fines comerciales o publicitarios

¿Y qué hago si mi tarifa empeora?

Lo cierto esque cualquier compañía puede subir el precio unilaterlamente, sin que el usuario pueda hacer nada. Pero si tiene unas obligaciones: la compañía debe preavisar al cliente con un mes de antelación.

Así, si el cliente no está de acuerdo con la subida, puede cambiar de tarifa o de compañía sin penalización. Pero debes contratar de forma segura

Cómo contratar de forma segura

