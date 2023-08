Viajar con cabeza: el mejor día y la mejor hora para conseguir vuelos baratos

El truco para comprar billetes de avión más baratos. / ShutterStock

¿Te gustaría ahorrar dinero en tus viajes? Una de las formas más efectivas de hacerlo es comprar los billetes de avión más baratos posibles. Pero, ¿cómo saber cuándo es el mejor momento para hacerlo? Existen muchos factores que influyen en el precio de los vuelos, como la temporada, la demanda, la oferta, la competencia, etc.

Sin embargo, también hay algunos patrones generales que se pueden seguir para encontrar las mejores ofertas. En este artículo te vamos a contar cuál es el mejor día y hora para comprar billetes de avión más baratos según diferentes estudios y fuentes.

El mejor día para comprar billetes de avión más baratos

Según un estudio realizado por la plataforma Skyscanner, el mejor día para comprar billetes de avión más baratos es el martes. Esto se debe a que las aerolíneas suelen lanzar sus ofertas y promociones los lunes por la noche, y el martes por la mañana es cuando hay más disponibilidad y variedad de precios. Además, el martes suele ser un día con menos demanda de viajes, lo que hace que los precios bajen.

Otro estudio, realizado por la empresa Expedia, coincide en que el martes es el mejor día para comprar billetes de avión más baratos, pero añade que también se pueden encontrar buenas ofertas los miércoles y los jueves. Estos días también suelen tener menos demanda y más oferta, lo que se traduce en precios más bajos.

Sin embargo, no todos los estudios coinciden en este punto. Por ejemplo, un análisis realizado por la web CheapAir.com afirma que el mejor día para comprar billetes de avión más baratos es el domingo. Según esta fuente, los domingos se pueden encontrar precios hasta un 15% más baratos que el promedio. Esto se debe a que los viajeros de negocios suelen reservar sus vuelos entre semana, y los viajeros de ocio lo hacen los fines de semana. Por lo tanto, los domingos hay menos competencia y más oportunidades de encontrar gangas.

Como ves, no hay una respuesta definitiva sobre cuál es el mejor día para comprar billetes de avión más baratos, sino que depende de varios factores y de la fuente que consultes. Lo mejor es que compares precios entre diferentes días y semanas, y que seas flexible con tus fechas de viaje.

La mejor hora para comprar billetes de avión más baratos

Además del día, también hay una hora específica que puede ayudarte a ahorrar dinero en tus vuelos. Según el estudio de Skyscanner, la mejor hora para comprar billetes de avión más baratos es a las 5 de la madrugada. Esto se debe a que a esa hora hay menos gente buscando y comprando vuelos, lo que hace que los precios sean más bajos. Además, a esa hora también se pueden aprovechar las ofertas que las aerolíneas lanzan durante la noche y que pueden agotarse rápidamente.

Otra hora que puede ser buena para comprar billetes de avión más baratos es a las 3 de la tarde. Según el estudio de Expedia, a esa hora se pueden encontrar precios hasta un 6% más baratos que el promedio. Esto se debe a que a esa hora hay menos actividad en las webs de viajes y en las redes sociales, lo que hace que haya menos demanda y más oferta.

Sin embargo, al igual que con el día, no hay una hora exacta que garantice el mejor precio para tus vuelos. Lo mejor es que compares precios entre diferentes horas del día y del mes, y que seas flexible con tus horarios de viaje.

Como has visto, no existe una fórmula mágica para saber cuál es el mejor día y hora para comprar billetes de avión más baratos. Sin embargo, hay algunos consejos generales que puedes seguir para aumentar tus posibilidades de encontrar las mejores ofertas, co mo comparar vuelos y ofertas; reservar con antelación, ser flexible con las fechas y horarios, y evitar los fines de semana.