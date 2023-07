Un dineral: estos son los desorbitados precios de las entradas que han pagado para ir al concierto de Taylor Swift

Los precios desorbitados de las entradas al concierto en Madrid de Taylor Swift

Ayer llegaba el gran día para los fans de la artistas estadounidense. Taylor Swift, estrella del pop conocida a nivel mundial, anunciaba la ampliación de su gira The Eras con 14 nuevos conciertos por toda Europa. Y es que Taylor actuará el próximo 30 de mayo de 2024, sin embargo, ayer, jueves 13 de julio, salían a la venta las entradas para asistir en Madrid al único concierto que la artista estadounidense ofrecerá en España.

Para conseguir una de las entradas disponibles en el día de ayer, debías haberte registrado perviamente y poseer un código con el que podías acceder a la venta de entradas a traves de Ticketmaster.

Manifesting



🕯 🕯

🕯 🕯

The Eras Tour

🕯 Tickets 🕯



🕯 🕯

🕯 🕯 pic.twitter.com/spxw75G8DG — Taylor Swift Facts (@blessedswifty) 4 de julio de 2023

Precios de las entradas

Desde que se conocían las fechas de los conciertos se sabía que los precios oficiales de cada ciudad no se conocerían hasta el momento de la venta.

Desde la organización del concierto como desde la propia página web habían anunciado que bajo ninguna circunstancia se diría el precio de las entradas al concierto. Eso sí, los españoles se podían hacer una idea ya que las entradas al concierto habían salido ya en ciudades como Reino Unido o Lisboa.

Estos han sido los precios de las entradas para Madrid

Frontal izquierdo pista: 226,50

Frontal derecho pista: 226,50

Entrada general pista: 170 euros

Tribuna: 147 euros

Primer anfiteatro: 187 euros

Anfiteatro trasero: 85 euros

Precios de los paquetes VIP para Madrid:

VIP1: 589,00 euros

VIP2 : 489 euros

VIP 3: 465 euros

VIP 4: 415 euros

VIP 5: 389, 00 euros

VIP 6: 282 euros

Las plazas ya sabemos que eran limitadas y muchas de las personas que poseían el código y que estuvieron en la cola para comprar las entradas finalmente no pudieron conseguirlas. Ahora viene el gran problema de las reventas de entradas. Ya no solo de personas que finalmente no puedan ir al concierto y tengan que venderlas, sino también personas que compren más entradas de las que necesitan y pongan precios desorbitados a las entradas para venderlas.

Son situaciones en las que se aprovechan de 'fans' que pagarían lo que sea por ver a sus artistas favoritos.

Noticias relacionadas

Como era de esperar, muchos se han quedado sin su entrada para asistir al segundo concierto de la artista en España. Algunos de ellos ya están recurriendo a la reventa de entradas.

En Viagogo ya hay varios usuarios que dicen vender sus tickets por precios que van desde los 450 hasta los 800 euros.

La alta demanda por ver a Taylor Swift en Madrid, tras una década de su último concierto en España, ha provocado que en el portal de reventa de entradas, StubHub, se anunciase la venta de entradas por valor de 6.000 euros.

Unos precios de reventa que seguirán subiendo y rozarán grandes cantidades de dinero.