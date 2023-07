Aviso a los turistas ingleses: este es el motivo por el que no podrían entrar en España

Playa de Llevant. / Michela Simoncini - Federación Española de Naturismo

Con el verano a la vuelta de la esquina y miles de turistas preparando sus viajes, uno de los destinos para pasar las vacaciones es España. En especial los británicos, que son los principales que visitan nuestro país, tienen que estar al tanto si no quieren quedarse fuera a partir de finales de este año.

¿Qué ocurre?

El Mirror ha publicado este domingo una información en la que avisa que después del brexit, se les puede negar la entrada a personas que quieran viajar a países como Grecia, España, Turquía e Italia si no tienen ciertos documentos en regla que se necesitan.

Los turistas deberán obtener un permiso de viaje que les permita ingresar a todas las naciones de la UE, pero dicho permiso tiene un coste. Este documento es necesario con el obketivo de mejorar la seguridad y hacer cumplir las fronteras de la zona Schengen, que incluye la mayoría de los países continentales de Europa.

Además, los turistas que quieran viajar a esta zona desde el Reino Unido tendrán que desembolsar siete euros adicionales para la exención de visa que otorga el Sistema Europeo de Información y Autorización de Viajes (ETIAS) antes de viajar. Para aquellos que no lo sepan, el ETIAS es una autorización de viaje, no un visado que se aplica a personas no ciudadanas de la Unión Europea que quieren viajar al espacio Schengen durante estancias cortas y que ya están exentos de visado.

Otra de las cosas que se les pedirá que completen un formulario de solicitud en línea para obtener su ETIAS. Si no hacen y cumplen estos pasos, los titulares de pasaportes británicos podrían ser devueltos en el control fronterizo. Está previsto que la mayoría de las solicitudes se aprueben rápidamente, aunque si el sistema detecta un error en la solicitud ETIAS, podría ser rechazada. Las solicitudes de ETIAS podrían ser rechazadas por las siguientes razones: