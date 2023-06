Esto es lo que nunca debes poner en tu currículum

Cinco errores que cometes al hacer el curriculum vitae.

El currículum vitae es nuestra carta de presentación a la hora de solicitar un trabajo y lo primero que verán de ti las empresas. Este documento no es cualquier cosa y requiere tiempo y dedicación si queremos conseguir buenos resultados.

Por eso es importante adaptarnos a los tiempos que corren y dejar atrás antiguas costumbres como la de llenar hasta arriba páginas y páginas de estudios y experiencia previa. Ahora el exceso de información no sirve, hay que ir al grano.

Actualizar el CV continuamente es esencial si queremos que las empresas se fijen en nosotros y para conseguirlo hay que evitar los errores más comunes y que peor impacto tienen a la hora de presentar el currículum vitae.

Títulos que ocupan espacio y no aportan

Debemos tener claro que la información tiene que ocupar el menor espacio posible. Las compañías reciben numerosos CV diariamente y esta punto es clave para saber captar la atención de los empresarios y que por ende, nos llamen para hacernos una entrevista de trabajo.

Por eso, los títulos de ciertos bloques son prescindibles. Por ejemplo, ahórrate el poner 'currículum vitae' al principio del documento o palabras como 'teléfono', 'dirección', 'cursos'... Todo eso es deducible con un vistazo rápido al contenido.

Datos personales innecesarios

Uno de los errores más comunes es el de poner datos personales de poco interés, como la dirección exacta donde vivimos: código postal, barrio, localidad... Son cosas que, en todo caso, te solicitará la empresa a la hora de empezar a trabajar con ella. En el CV solo ocupan espacio y no aportan información útil para lo que se requiere en el momento.

Otra de los aspectos a tener en cuenta es el tipo de contacto que facilitaremos a la empresa. Hay que evitar dar correos antiguos con la fecha de nacimiento y nicks poco profesionales. Son pequeños detalles que marcan la diferencia a la hora de aportar profesionalidad al documento.

Intereses no relacionados con tu ámbito profesional

"Soy una persona a la que le encanta la pintura y viajar por el mundo", una frase innecesaria si queremos solicitar un puesto de trabajo en un bufete de abogados. Como este, existen muchos otros ejemplos de información totalmente prescindible a la hora de rellenar nuestro currículum vitae.

En caso de querer incluir aficiones, es importante que estas tengan relación con el trabajo que solicitamos. Aunque no siempre queda espacio para este punto y tampoco es totalmente imprescindible ya que es una pregunta que nos puede hacer la empresa durante la entrevista.

Reflejar habilidades muy básicas

Conocimientos básicos de Word o buen manejo del correo electrónico son algunos ejemplos que debemos evitar. El apartado de 'habilidades' esta hecho para diferenciarnos en cuanto a la gran mayoría de gente y en especial, demostrar qué sabemos de ciertos programas o aplicaciones que tienen relación con nuestro trabajo. Si optas a un puesto relacionado con la informática, lo suyo es que en tu CV se reflejen habilidades sobre programación.

Omitir la experiencia laboral más antigua

Hay que eliminar la experiencia laboral más antigua o aquella que no tenga que ver con el trabajo que buscamos. Hace no mucho tiempo, se pensaba todo lo contrario: cuanta más experiencia metas, sea de lo que sea, más probabilidad tendrás de entrar. Pero los tiempos han cambiado. Las empresas buscan poca información y que esta sea de interés. Los trabajos o las becas que hiciste hace diez años son antiguas y no aportan valor.

Lo mismo ocurre con los estudios. A no ser que seas alguien que acaba de salir al mundo laboral, incluir los estudios o los masters que realizaste hace ya tiempo no tiene valor, lo que interesa es de dónde vienes y a qué te has dedicado en estos últimos años dentro del mundo laboral.