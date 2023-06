Taylor Swift aterrizará en el nuevo Santiago Bernabéu: cómo conseguir entradas para 'The Eras Tour'

Taylor Swift lo ha vuelto a hacer. La cantante ha revolucionado las redes sociales al anunciar la que será su próxima gira musical, que contará con medio centenar de conciertos alrededor de todo el mundo. Una única fecha tendrá lugar en España, concretamente el día 30 de mayo de 2024 en Madrid, donde los más fieles seguidores de Taylor Swift tienen una cita con la intérprete en el nuevo estadio Santiago Bernabéu.

Una localización que todavía se prepara para acoger conciertos y espectáculos de la talla de Taylor Swift, quien no regresa a España desde hace más de 12 años, pues el nuevo estadio Santiago Bernabéu lleva en reparación desde el año 2019. Tras estas obras, el estadio ha incluido un estudio acústico, por lo que ubicar el concierto de la estrella americana no supondrá un problema para las instalaciones.

Por sorpresa para muchos de sus seguidores, el martes 20 de junio, Taylor Swift publicaba el programa de su nueva gira acompañado de un mensaje: "Disculpad, tengo algo que decir", dejando claro que traía buenas noticias. A pesar de que en Francia o Reino Unido, la artista ofrezca hasta tres o cuatro espectáculos, únicamente será una la parada que efectúe en nuestro país a lo largo de su gira 'The Eras Tour'.

En la publicación de una noticia como esta, Taylor Swift se confiesa emocionada: "No puedo esperar para veros a muchos de vosotros en 'The Eras Tour' el año que viene en estas localizaciones internacionales", anunció la artista. Y es que, la mitad de la gira tendrá lugar en países europeos, comenzando el 9 de mayo de 2024 en París, y finalizando la gira con un concierto en Londres el 17 de agosto de 2024.

EXCUSE ME HI I HAVE SOMETHING TO SAY 🙋‍♀️ I can’t wait to see so many of you on The Eras Tour next year at these new international dates! Visit https://t.co/EYBevxhQzH for more information on your registrations, pre-sales and on-sales!! pic.twitter.com/G8zx8QUUAV