Por qué el trabajo híbrido funciona para todos

La mezcla del trabajo en casa y en la oficina tiene numerosos beneficios.

El personal que trabaja de manera más flexible, es decir, combinando el trabajo presencial con el teletrabajo, se siente más feliz, es más productivo y se mantiene más concentrado. Un año más, la Asociación para la Investigación de Medios de Comunicación (AIMC) ha presentado los resultados de la 25ª Edición de Navegantes en la Red, el estudio sobre el uso de internet en España con la muestra más amplia del país, en el ha dejado como conclusión que el trabajo híbrido es la opción perfecta para muchos empleados.

Los participantes de esta encuesta, que ascienden a casi 19.000 personas, consideran que el teletrabajo mejora la vida de las personas: más de la mitad de los entrevistados (56,0%, siete puntos en comparación con el año anterior) así lo cree, mientras que solo un 13,1% opina que la empeora y un 30,7% no lo tiene claro.

Por todo ello, no es de extrañar que una encuesta del Internacional Workplace (IWG) revelase que casi la mitad de todos los trabajadores de oficina renunciarían a su empleo si se les pidiera volver a este espacio cinco días a la semana, mientras que casi las tres cuartas partes dijeron que preferirían la opción de trabajo híbrido a un aumento salarial del 10% en el caso de que se les ofreciera esa elección.

"En los próximos años, la 'revolución híbrida' será tan importante como todo lo que ha sucedido antes", asegura Mark Dixon, fundador y director ejecutivo de IWG, en alusión a todos los avances que se han producido en el mundo laboral. Firme defensor de la flexibilidad, este empresario

Más productividad y menos costes de oficina

Los que no teletrabajan lo hacen sobre todo por la empresa, ya que en la mitad de las ocasiones (52% de los que siempre trabajan fuera de casa) no tiene voluntad de implantarlo y hasta un 13% de los casos no disponen de medios tecnológicos suficientes. Sin embargo, Dixon apunta a que las empresas se están beneficiando de caídas significativas en sus costes inmobiliarios, junto con ganancias tangibles de productividad.

Además, el aumento de la demanda de trabajo híbrido podría dar pie a que algunas empresas opten por reducir el tamaño de las sedes centrales en favor de una red de oficinas satélite más pequeñas, por lo que estarían más cerca de las viviendas de los empleados, lo que aumentaría su bienestar.

Y, en el caso de mantener la oficina central, se podría reducir el espacio, liberando capital para invertir en esta transformación híbrida. Un estudio de trabajo en remoto realizado por PwC indica que se podría convertir el espacio excedente en nuevas instalaciones para los empleados, como mejores espacios para comer y socializar, o crear servicios, como gimnasios, médicos y dentistas, para mejorar la experiencia de los empleados.

Mejores talentos

El estudio de PwC también mostró que los trabajos híbridos atraen a los mejores talentos y los mantienen más felices. Ahora, las empresas tienen una mayor capacidad para encontrar a los mejores, sin importar dónde se encuentran. Según sus datos, hasta el 87% de los trabajadores prefieren de esta forma de trabajar.

Futuro más verde

"Millones de personas ya no necesitan hacer un viaje diario al trabajo, lo que reduce drásticamente las emisiones de carbono y nos ayuda a impulsar colectivamente nuestro camino hacia el cero neto. Luego está ese aumento paralelo en el número de personas que trabajan en sus hogares o cerca de ellos en espacios de trabajo flexibles, ven más a sus familias y amigos y hacen más para apoyar las economías locales y participar en sus comunidades", asegura Mark Dixon.

"No todas las empresas pueden ser híbridas, pero si puedes serlo, deberías serlo. Si no lo hace, no obtendrá a las personas adecuadas, tendrá costos más altos y probablemente crecerá más lentamente. El momento es ahora y la tecnología está aquí”, concluye en una entrevista.