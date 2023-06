Las monedas de uno y dos céntimos son las que parecen no convencer la mayoría. Su uso es casi inútil, ya que casi nadie, por no decir nadie, las utiliza. Por esto, la Comisión Europea ha informado que está a un paso de eliminar estas monedas en la circulación para finales de este año. A día de hoy, Bruselas sigue estudiando las consecuencias que tendría esta decisión. Además, no es la primera vez que se cuestiona eliminar dinero inutilizado por la mayoría. Esta medida resulta bastante similar a lo ocurrido en 2019 con los billetes de 500 cuya emisión fue paralizada para luchar contra el fraude fiscal.

Las reglas del redondeo

Según la Comisión, una consulta pública en mayo de 2021, afirmó que el 70% de los encuestados se mostraron a favor de eliminar las monedas de uno y de dos céntimos, ya que esta medida favorecería las reglas de redondeo. Ursula von der Leyen, la presidenta de la comisión europea, se ha mostrado a favor de esta decisión y el comisario europeo de Economía, Paolo Gentiloni, afirmó al periódico The Objective, que se podría optar a la no eliminación de las monedas con el objetivo de introducir reglas de redondeo al nivel de la UE.

Otra razón que ha provocado que la comisión valore esta opción, es el alto cose de emisión de las monedas. La diferencia entre el proceso de emisión y adquisición de estas monedas, con respecto a su valor nominal, supone un coste neto de 1.400 millones de euros.

Cinco de los Estados miembros se muestran a favor dea a esta iniciativa porque el precio de adquisición medio conlleva un 150% de su valor nominal.

El valor de estos céntimos

Desde el año en el que se introdujo el euro como moneda oficial, se han acuñado alrededor de 46.000 millones de monedas de uno y dos céntimos. Hoy en día, casi el 50% de las monedas de euro son de uno y dos céntimos. Aunque sigue habiendo mucha cantidad de estas monedas a nivel mundial, el valor es solo de 714 millones. Von der Leyen, ha asegurado que esto es debido a que la mayoría de los ciudadanos piensan que estas monedas no tienen nada de valor.

Por todas estas razones, la Comisión deberá hacer el ultimátum al ahora de decidir si mantiene la situación como está o la retiran rápidamente.