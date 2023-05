Evita estos conceptos de pago al hacer un bizum a un amigo

La plataforma de transferencias instantáneas Bizum cerró 2022 con un total de 762 millones de operaciones entre particulares, comercios electrónicos, ONGs y loterías, lo que supone prácticamente duplicar el número de transacciones acumuladas en los cinco años anteriores, desde que se puso en marcha el servicio.

Estas cifras "muestran su consolidación como un método de pago sencillo, rápido y seguro, que adquiere un perfil más universal gracias a su evolución hacia nuevos usos"; ha indicado el director general de Bizum, Ángel Nigorra. Durante el año se han sumado otros 3,6 millones de usuarios a la plataforma, hasta alcanzar los 22,6 millones.

Y es que, sin duda, se trata de una de las plataformas más empleadas para hacer transferencias por su forma sencilla, fácil y rápida de manejar. Aunque tiene sus advertencias.

Seguro que algún amigo te ha puesto un concepto como “te pago la droga” o “por los porros” simplemente por hacer la gracia. A partir de ahora, hay que tener cuidado con este tipo de conceptos porque, además de recibir una llamada por parte del banco, provocarás que la transferencia termine siendo cancelada.

Esto se debe a un filtro que ha habilitado Bizum ante los múltiples conceptos “chorrada”. Así pues, si el banco notifica algún termino no apropiado o ilegal, la transferencia quedará anulada al instante e incluso podrías tener una llamada del banco pidiendo explicaciones.

Noticias relacionadas

Este sistema de cribado está preparado para detectar palabras que puedan implicar actividades ilegales.

Esto ha motivado la reacción de muchos usuarios que han expresado su profunda sorpresa en las redes sociales. Incluso el conocido youtuber Ibai Llanos. Así ha reaccionado:

No me jodas que los bancos leen los conceptos de los Bizum yo creía que era la típica mierda a la que nadie le hacía caso me acabo de poner nervioso https://t.co/F8TES2F009