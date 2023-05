Así son los bares 'modernos' de Madrid: ensaladas durante el día y fiestas por la noche

Pinterest

Sin duda pensar en fiesta en Madrid es sinónimo de cientos de sitios en los que disfrutar del ocio nocturno. No importa si es lunes, miércoles o sábado por la noche. Madrid no para, Madrid está vivo. En los últimos años, han nacido nuevos espacios que se han convertido en todo un referente entre los jóvenes y en los no tan jóvenes, en las noches madrileñas. Está de moda el "after work" y alargar un poco la noche entre semana, cada vez se hace más.

Son horas y horas de trabajo, reuniones interminables y miles de emails a las que se enfrentan cada día millones de personas durante su jornada laboral. Un sinfín de tareas diarias que en muchas ocasiones causan estrés a los empleados. Al salir de trabajar, cada vez son más los partidarios a quedar en locales para tomar una copa, hablar con sus amigos, pasar un rato de ámbito social y liberar las tensiones de todo el día.

Pero, ¿Te imaginas comer y tomar algo y luego salir de fiesta en un local de ensaladas o en un restaurante? Así son Green y Bulla, dos locales que están en boca de todo el mundo.

Cuándo cae el sol Al caer el sol, las corbatas se aflojan, los ordenadores se apagan y la ciudad cambia de ritmo. Se empieza a escuchar la música del tardeo y comienzan los "afterworks".



"Dinner and Dance"

Este concepto nace con el combo de cena y copas de toda la vida. Restaurantes fusión, un bar-coctelería, con terraza abierta y cerrada, para acabar la noche, de fiesta en el club. Todo en el mismo lugar, sin tener que cambiar de establecimiento. Así son las nuevas ofertas que ofrece la noche madrileña.

Platos de temporada

Tanto Bulla como Green albergan el restaurante en la planta de arriba o en la planta de "bienvenida". Además, cuenta con una sala y terraza para que puedas elegir el ambiente en el que querrás desarrollar la tarde. Encontramos diferentes ofertas de sabores y comidas para acompañar la tarde con cocteles.

En Green tenemos una amplia variedad de comidas para elegir entre croquetas, tortilla española, hummus, ensaladas (lo más típico para comer en este gastrobar), alcachofas, patatas asadas, gambitas o jamón ibérico.

Por otro lado, Bulla, ofrece comida fusión internacional con pinceladas francesas, asiáticas y latinas y con una clara influencia italiana. Pizzas y pastas se elaboran en el propio local, mientras que el apartado vegetal viene de huertos locales. Ofrecen platos como las patatas baby con siracha mayo y wakame, los fingers baby back, las pizzas, las albóndigas de criollo y pasta.

Momento de cócteles

La carta de cócteles de estos dos locales destaca por propuestas afrutadas, dulces y refrescantes que dan una vuelta de tuerca. Aunque todos sabemos que una buena caña le gusta mucho a los madrileños. Cócteles elaborados a base de tequila, clara de huevo, zumo de maracuyá, cordial de almendra y jengibre y el típico sour.

El momento de la fiesta

Si ya tienes el estómago lleno, habrás tomado algún que otro coctel, ya son las 23:30 y el cuerpo sabe que toca bailar. En ambos garitos, una vez que llega la hora de la fiesta, la gente baja a la sala de baile, donde, ahora sí, se podrá disfrutar de un ambiente 100% de fiesta.

Sesiones de Dj´s para los invitados y un surtido de diferentes horarios entre semana y los días de fin de semana (donde parece que se puede salir hasta un poco más tarde). Si además te gusta la fiesta y quieres vivir unas horas como si estuvieras en un festival de verano, en Bulla podrás sentirte en pleno agosto. Pegatinas, pulseras de neón, piedras y brillos para la cara y muchos colores fluorescentes para destacar entre los demás.