Las ventajas otoñales de la vitamina C del kiwi

3 Se lee en minutos EP



Después de los meses estivales, la llegada del otoño y el invierno nos supone un desgaste extra de energía... Las horas de luz se reducen, las temperaturas son más bajas y el organismo hace un sobreesfuerzo para adaptarse, que en algunas ocasiones puede pasarnos factura. Esta astenia otoñal va acompañada de fatiga, falta de vitalidad e incluso tristeza.

Por suerte, diversos estudios demuestran que una buena alimentación puede ayudarnos a encarar este momento del año sin demasiados altibajos. Mantener una dieta equilibrada y variada en la que aseguremos la presencia de nutrientes clave como la vitamina C nos servirá para combatir el cansancio y sentirnos con más vitalidad... y, ¿dónde la podemos encontrar?

Las frutas y verduras son ricas en este nutriente, y entre las primeras destaca el kiwi Zespri* SunGold*, que solo con tomar una pieza al día nos aporta el 100% de la vitamina C que necesitamos para nuestra rutina diaria. Además, los especialistas también recuerdan que esta vitamina que ingerimos directamente de la fruta, proveniente de alimentos enteros, es más efectiva para cuidar nuestra salud y bienestar que cuando nos llega mediante suplementos.

"Los seres humanos no somos capaces de sintetizar la vitamina C y por eso es tan importante incorporarla en nuestro día a día y los kiwis son una alternativa fantástica para hacerlo. Además, nos aportan minerales, antioxidantes y fibra" asegura la nutricionista integrativa Elisa Blázquez, experta en inmunonutrición.

Según el estudio Vitaminas y minerales para la energía, la fatiga y la cognición, realizado en 2020, cuando el ser humano recibe las vitaminas y los minerales en la cantidad que necesita, las funciones fisiológicas serán normales. Sin embargo, cuando el suministro es inferior a las necesidades, pueden producirse carencias que se manifiestan con síntomas clínicos, como la fatiga mental.

LA IMPORTANCIA DEL DESAYUNO

Mantener el cuerpo con la batería cargada de energía durante todo el día es fundamental, y para conseguirlo lo mejor es empezar la jornada regalándonos un buen desayuno que incluya una mezcla de proteínas saludables, cereales integrales, fruta o verdura, que consituyen la mejor combinación matinal.

Sin embargo, desayunar como es debido no es una tarea fácil y muchos se la saltan diariamente. Según los resultados de la tercera edición del Estudio de Vitalidad realizado por Zespri* en 2021, un 28% de la población asegura que no toma ningún alimento desde la cena hasta el almuerzo del día siguiente. Sin embargo, este mismo estudio revela también que las franjas de población que se sienten más vitales a lo largo del día son aquellas que sí desayunan.

Elisa Blázquez asegura que "se ha demostrado que incluso cuando la deficiencia de nutrientes como la vitamina C es baja, puede provocar falta de bienestar, fatiga general o deterioro de procesos mentales como la memoria, la concentración o la atención", por eso no hay duda de que "si existe carencia, el organismo se resiente".

De esta forma, tomar regularmente la primera comida del día se ha asociado con sentir menos estrés, depresión, fatiga y malestar mental en algunos estudios, por lo que incorporar el desayuno a tu dieta no solo tendrá beneficios para tu salud física, sino también para tu bienestar mental. Una forma deliciosa de hacerlo son aportando a esta comida los kiwis Zespri*, cuyo consumo te ayudará a mejorar el estado de ánimo, gracias a su alto contenido en vitamina C.

EL RECETARIO ZESPRI, 7 RECETAS PARA LOS 7 DÍAS DE LA SEMANA

Si quieres tener tu batería recargada de vitalidad no te puedes perder el Recetario Zespri*, una forma fácil y sabrosa de ayudarte a incorporar la vitamina C que necesitas en tu dieta diaria. En este recetario no solo ofrecemos elaboraciones con kiwis Zespri* para el desayuno, sino también otras propuestas que pueden ayudarte a incluir esta fruta repleta de sabor en cualquier momento del día. En total, 7 opciones dulces y saladas con nuestras variedades de kiwis, para los 7 días de la semana... ¡ya no tienes excusas! recarga tus reservas de vitamina C y siente la máxima vitalidad.

Noticias relacionadas