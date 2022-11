Camisetas del Mundial que se venden a 160 euros y se fabrican a 1 euro la hora en Tailandia

Desde hace días se montan estands de las camisetas del Mundial de Qatar en todo tipo de establecimientos. Es el gran mes del 'merchandising' de selecciones. Hacerse con una elástica de España cuesta entre 90 y 140 euros en la web oficial de Adidas, socio técnico del combinado nacional. La primera sería la versión de aficionado, mientras que la segunda es la que se llama 'Authentic', una denominación comercial para las prendas de mayor calidad, como las que se emplean en el terreno de juego.

Son equipaciones a las que se les saca una enorme plusvalía. Si se mira la etiqueta de la mayoría, se encontrarán referencias como China, donde se fabrican más del 25% de las prendas de Adidas, o Tailandia, lugar de origen que figura en las elásticas de Inglaterra y de otras selecciones que visten Nike. Según informa The Mirror, la vestimenta de los 'pross' se manufactura en factorías donde se paga 1 euro la hora de trabajo.

Actualmente, en la tienda oficial de la selección inglesa se comercializan las camisetas Vapor Match, de juego, y cuyo precio es de 140 libras (160 euros al cambio actual). Estas prendas tienen un patrón diferente y vienen identificadas. Otros combinados nacionales con este repertorio son Croacia, Francia, Países Bajos, Portugal o Turquía. Por debajo están las versiones 'Replica', que se venden por 90 libras (103 euros). Las diferencias están en los materiales y un corte menos deportivo, que permite vestirlas a diario. De hecho, las camisetas de fútbol se han convertido en una parte importante de la industria textil.

