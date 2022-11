Messi y Ronaldo revolucionan internet con la llamada "foto del siglo"

¡Jaque mate! Lionel Messi y Cristiano Ronaldo hacen estallar las redes incluso antes del mundial de Qatar compartiendo una foto juntos. Los dos astros del fútbol, concentrados en Doha con sus respectivas selecciones han compartido una imagen en sus redes sociales en que s eencuentran vestidos con colores oscuros, de forma sobria y jugando al ajedrez sobre un baúl con cuadrados de la marca Louis Vuitton, la marca que ha hecho posible la foto.

La imagen, tomada por la repetidísima fotógrafa Annie Leibovitz ya va camino de convertirse en la "fotografía del siglo". "La victoria es un estado mental", reza el pie de foto de la imagen subida a las redes de la marca de moda, además de una larga tradición en la elaboración de baúles para los trofeos deportivos más codiciados del mundo, la Maison celebra a dos de los futbolistas con más talento de la actualidad", termina el pie de foto

Victory is a State of Mind. @Cristiano and #LionelMessi captured by @annieleibovitz for @LouisVuitton. In addition to a long tradition of crafting trunks for the world’s most coveted sporting trophies, the Maison celebrates two of the most talented football players today. pic.twitter.com/AU9kPyI2wL