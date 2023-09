El Mundial de baloncesto: Alemania se instala en la cima del mundo

Alemania mira al mundo del baloncesto desde la cima. Desde el trono en el que España ha vivido instalada en los últimos cuatro años. Es el nuevo campeón del mundo y lo es con todas las de la ley. Fue superior a Serbia en la final del torneo en Manila (83-77), supo jugar con más inteligencia y determinación y se enganchó al acierto de Dennis Schröder, el jugador que le abrió las puertas del paraíso con 28 puntos y una actuación sensacional, ejerciendo el papel de líder que le valió el título de MVP.

Durante muchos minutos, Serbia luchó contra su suerte en un partido en el que Bogdanovic no bastó y Milutinov apenas apareció. El equipo de Svetislav Pesic no tuvo la consistencia y la determinación que acompañó a Alemania, un país que lleva años trabajando para alcanzar el éxito y que por lo visto en Manila tiene equipo para mantenerse en la próxima década, construido con unos cimientos sólidos: el legado que dejó una leyenda como Dirk Nowiztki.

CHAMPIONS OF THE WORLD AND NO ONE CAN TAKE THAT AWAY 🏆#FIBAWC x #WinForAll pic.twitter.com/NhM1pfeyNj