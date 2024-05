Sorprendente 'lluvia de peces' en una ciudad iraní: este es el motivo

Aunque no es la primera vez que sucede, el hecho de que, de repente, empiecen a caer peces del cielo resulta algo totalmente infrecuente y, desde luego, desconcertante. Esto es lo que ocurrió este lunes en Irán durante las intensas lluvias que registró la región de Yasuj. Como es lógico, las imágenes se han hecho virales.

Peces cayendo sobre una carretera en Irán / X

Según muestra el video, los peces que caían sobre el suelo estaban todavía vivos, como si acabaran de salir del agua. Lo realmente sorprendente del caso es que las imágenes se grabaron en una ciudad que dista nada menos que 280 kilómetros de la costa más cercana.

Según informó el portal Iran International, durante estos días se han registrado inundaciones en 21 puntos del país a causa de las fuertes lluvias producidas. Y se espera que este domingo regresen de nuevo las precipitaciones. Sin embargo, ¿por qué llueven peces?

Aunque todavía se desconocen las causas exactas de este caso concreto, en otras situaciones parecidas se ha comprobado que, por lo general, la causa son tornados o fenómenos similares. Cuando un tornado pasa sobre el mar, formando una tromba marina, absorbe agua y todo lo que hay en ella, incluidos peces.

Estos animales son succionados literalmente por el vórtice del tornado y ascienden hasta las alturas, donde se desplazan junto con este torbellino y, finalmente, cuando el viento amaina, terminan cayendo a tierra. Pero esa caída puede suceder a muchos kilómetros de distancia de donde fueron ‘pescados’.

También en España

Aunque poco usual, este fenómeno se ha visto ya en otros lugares, e incluso en España se produjo una peculiar ‘lluvia de ranas’ en Alicante a principios de este siglo. En 2007, en la localidad alicantina de Rebolledo, los vecinos se vieron sorprendidos por la masiva caída desde el cielo de pequeñas ranas.

Medios locales, como el diario Levante, relataban lo sucedido: «No había visto nada así en mi vida. Me llamó mi nieta que había salido a la calle y me dijo "¡Mira cuántos bichos han caído! Yo no me lo podía creer y cuando llamé a mi hija para que viniera a verlo me trataba de loca», afirmaba una vecina.

